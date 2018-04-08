林利霏產後掉髮、夏如芝冒斷髮危機！3千煩惱絲找到救星

2018年04月08日 19:46 中時 林淑娟

夏如芝擔任「伊萊恩養髮系列」擔任形象大使。（伊林娛樂）

藝人林利霏深受產後掉髮所苦，夏如芝髮質也因常做造型而受損，對洗髮精的養髮、健髮功能特別重視的她們，最近總算為3千煩惱絲找到養髮救星，並為伊林品牌「Quame閨蜜瑰蜜」的新品「伊萊恩養髮系列」擔任形象大使。兩人日前拍攝廣告影片及形象照，當天寒流來襲，她們卻只穿露肩平口洗頭，冷到發抖，林利霏還頻頻聽到攝影棚內傳出「怪聲」。

這不僅是林利霏首度拍攝洗髮精廣告，也是她產後復出的第一支廣告拍攝，她坦言很緊張，笑到臉很僵，結果拍攝時還不停聽見身旁的夏如芝發出「嘻嘻、呀呀、嘿嘿」怪聲，她實在忍不住笑場，現場只好喊停。夏如芝解釋，這是她拍照的小撇步，「發出聲音就可以舒緩臉部肌肉喔！只要發出聲音，笑容就會變自然」，而她的「怪聲招」果然奏效，不僅自己放鬆了肌肉，林利霏也跟著笑開懷，拍照時笑聲不斷。

林利霏說，她懷孕生女前髮量濃密，1個月只需上髮廊護髮1次，平常不需特別保養頭髮，染髮也是家常便飯，豈料產後5個月瘋狂掉髮，只要一撥，頭髮就會掉、10個月大的女兒小翰寶還會扯她頭髮，讓她陷入掉髮危機：「以前我還會抱怨頭髮太多，現在很在意頭皮、養髮，照鏡子都在檢查髮量。」現在的她，減少染髮次數，選擇對寶寶無害、無矽靈、香味持久洗髮精來養髮。

夏如芝的頭髮是自然捲，髮質偏粗，因為工作需要，常要吹染整燙，髮質受損嚴重，最糟糕時曾斷髮，嚇得她不敢任意亂染頭髮；她說自己洗澡、洗頭時間很短，但吹乾、吹順要花快1小時，她說「洗頭後頭皮一定要吹乾，很懶的人，頭髮沒吹乾沒關係，但頭皮一定要吹乾，不然久了會偏頭痛，然後頭髮要吹順，不然隔天起床會很毛躁。」以前留長髮的她，每到夏天，常常洗好澡、吹好頭後又必須去洗澡，「因為吹到滿身大汗」。

除了很重視洗髮精功效，夏如芝說，香氣也很重要，一定要選擇適合自己的味道，「男生都很在乎女生頭髮的味道，好聞的洗髮精還會有記憶點，就是聞到那味道，會勾起一些回憶」。

(中時)