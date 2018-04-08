兩個「小辣椒」喜相逢！洪秀柱、李芷麟互被嚇到：好小隻喔

2018年04月08日 20:01 中時 林淑娟

洪秀柱、李芷麟兩個小辣椒喜相逢。（粘嫦鈺工作室）

洪秀柱、李芷麟兩個小辣椒喜相逢，右為王中強。（粘嫦鈺工作室）

洪秀柱、李芷麟兩個小辣椒喜相逢。（粘嫦鈺工作室）

資深藝人李芷麟日前偕夫婿王中強返鄉探親掃墓，7日終於在青雁和平基金會見到心儀已久的前國民黨主席洪秀柱，外號都叫「小辣椒」的她們互相欣賞已久，這次終於喜相逢，洪秀柱ㄧ見當年偶像驚呼：「妳好兇的啊！妳老公怎麼敢娶妳？」

李芷麟趕緊拉住老公王中強的手說：「我其實非常溫柔，非常小女人。」李芷麟並對洪秀柱的嬌小身形直誇：「我們這種小隻的女生永遠不顯老！」洪秀柱立刻點頭：「我今年20歲！」。7日正巧是洪秀柱生日，李芷麟及夫婿也開心分享了她的生日蛋糕。

李芷麟和王中強移居蘇州多年，但心繫台灣，王中強多次建言給洪秀柱，這次他又拿出建言書給洪秀柱，洪秀柱表示：「我一定好好讀一下，台灣處境艱難，再下去真不知道如何是好？」

洪秀柱、李芷麟不僅身形相近、年齡接近，也都是在台灣長大的浙江人，都走過艱困年少歲月，享受過經濟起飛的黃金年代，現在都對台灣未來憂心忡忡，洪秀柱允諾：「你們提建議，我們來評估，可以做的就放手去做。」

王中強，李芷麟9日回蘇州，王中強透露與兒子王先任正在籌拍ㄧ部大規模劇集，融合科幻與歷史，已經花了4年籌備，希望今年可以有好消息傳出。

(中時)