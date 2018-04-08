女歌手大膽拍MV又濕又狼狽「害怕到快嘔吐」

2018年04月08日 20:05 中時 許雅淳

卜星慧日前拍攝新歌MV。（她的文化提供）

卜星慧日前拍攝新歌MV。（她的文化提供）

卜星慧日前拍攝新歌MV。（她的文化提供）

歌壇創作新人卜星慧推出首張個人專輯《Selfie》，她為拍攝新歌〈Freedom〉MV，大膽「上空下海」，吃了不少苦頭，在鏡頭前衝滑翔翼飛上天、又裸足在半夜的海灘吟唱升營火，不過因MV「處女飛」的卜星慧，覺得最困難的不是飛滑翔翼，而是在潮起潮落的海邊拍攝，「我最討厭就是在海邊，因為會用得一身很狼狽，而且會很濕，妝一下就會花掉。」

至蘇澳體驗飛行傘，她從未有過飛行傘經驗，得知要從山谷上躍下，相當緊張，前一晚更食不下嚥，半夜也睡不著。起飛前她接受指示穿戴裝備，腦袋一片空白，當在專業教練陪同下被推出去時，她更是一陣腳軟，癱軟無力的就飛出去了，「那時我眼睛根本不敢張開，而且害怕到快嘔吐了。」直到一陣子後，她習慣了風和飄浮後，才敢將眼睛張開，居然被眼前美麗的景象懾服，看到大海、村莊和秀麗的山谷，她說：「早就該張眼睛了，美呆了！」

她將為專輯展開《Selfie》全台小巡演，28日在高雄「LIVE WAREHOUSE」、5月5日在台中「Forro Cafe」、5月12日在宜蘭「賣捌所 UriSabakisho」、5月19日在台北「後台BackStage Cafe」，售票請洽「KKTIX」及全台全家便利商店。

(中時)