盛世公主號2018臺灣首航 量身打造主題性航程開創優質遊輪新旅遊

2018年04月08日 20:54 工商 張佩芬

左起公主遊輪荷美集團專業服務暨首席財務長執行副總裁安東尼‧考夫曼以及基隆港務分公司總經理劉詩宗互贈紀念物見證盛世首航。圖：公主遊輪提供

盛世公主號舉辦展開盛大首航儀式，大船出港鳴笛啟航氣勢大開。圖：公主遊輪提供

隸屬全球最大遊輪集團-嘉年華遊輪集團中的領導品牌-公主遊輪，今（8）日由甫獲「亞洲最佳遊輪」殊榮的盛世公主號領軍，隆重開啟2018臺灣母港航季。

公主遊輪首度於今年佈局三艘國際級豪華遊輪來臺服務，展現除了在遊輪航次、體驗與服務上的不斷精進外，同時更致力於產官合作以刺激臺灣遊輪產業鏈發展，更與臺灣港務各界分享雄厚之遊輪經營經驗，以提升旅客體驗，再再顯示公主遊輪耕耘臺灣市場的雄心壯志，期待帶來優質遊輪旅遊新氣象！

首航當日，荷美集團專業服務暨首席財務長執行副總裁安東尼‧考夫曼 (Tony ‧ Kaufman)，以及新任亞太區商業營運資深副總裁 史都華‧艾里森 (Stuart ‧ Allison) 也特地雙雙蒞臨臺灣見證這重要時刻，顯示公主遊輪對臺灣市場的期待與重視。

公主遊輪耕耘臺灣市場屆滿五週年，年年創新、屢創佳績！繼去年完成49條航次後，2018更首度以三艘豪華遊輪來臺將接力共52航次，整個航季總共預計帶領近14萬臺灣賓客、及1萬4千名左右的Fly-In國際旅客前往日本，其中身為2018年臺灣航季中最大最新最奢華之國際豪華遊輪的盛世公主號就佔了臺灣航季一半的航次。

史都華‧艾里森針對臺灣佈局表示：「公主遊輪始終致力於為賓客持續提供耳目一新的遊輪旅遊體驗，並在航次規劃、旅程體驗與遊輪服務上不斷精進。也因為重視臺灣市場，盛世公主號去年完工後隨即規劃2018年的臺灣航季，搶先提供臺灣賓客最新最奢華的服務。

盛世公主號重達14.3萬噸、載客數達3,560 人，預計基隆港單日出入境最高可上看8千人次，臺灣港務公司也已針對基隆港務設備進行調整，不但擴充移民署櫃檯，擴建行李空間，並優化出入境動線，提升港埠設施與通關效率。

盛世公主號是公主遊輪第一艘專為亞洲市場量身打造的旗艦遊輪，不僅在船上設施貼心標註中文、提高華語服務人員比例，讓賓客搭乘國際遊輪不需擔心語言問題。同時融合華人文化與美食：與米其林一星主廚所推出的觀瀾軒粵式餐廳、臺灣之光的貢茶、遊藝沙龍中的國粹文化，以及國人最愛的海上豪華KTV。

公主遊輪臺灣行銷總監陳欣德表示：「公主遊輪深諳臺灣消費者的習性與喜好，除了針對亞洲市場調整適合賓客的行程規劃和設施安排，『盛世公主號』更以春、夏季賞花主題打響2018臺灣航季第一炮，帶領賓客前往日本廣島、九州等地賞花，打造更有主題性的遊輪旅遊。」

除了東方特色，盛世公主號同樣設置有公主遊輪特有旗艦設施：視為打卡熱點的海上天空步道、華麗奪目的聲光水舞秀、海上最大的免稅精品空間與米其林三星主廚設計佳餚的La Mer雷諾的法式餐廳，以及經典設施：媲美百老匯的原創歌舞秀、令人難忘的星空露天電影院，以及睡眠博士獨家打造的奢享床墊。種種經典讓盛世公主號甫出場即榮獲得2017年濟州遊輪論壇「亞洲最佳遊輪」肯定，更彰顯著這絕對是今年最值得一試的遊輪旅遊。

在臺灣重新詮釋優質遊輪旅遊新標竿與里程碑的公主遊輪，除了春夏賞花，針對不同客層也推出多元主題之旅：追求舌尖享受的饕客不能錯過5/5 - 5/8遊輪首創且今年唯一的「海上盛世 米其林星廚盛宴」，與盛世公主號上的兩位米其林星廚陳辰朗（Richard Chen）及艾曼紐爾‧雷諾 （Emmanuel ‧ Renaut）同遊巡航，有機會品嚐首次提供的限量主廚特餚，同時還有義大利名廚將公開料理秘密並享用主廚親自製作義式手工披薩；不論是近距離接觸三位名廚還是親自品嚐美饌，都再再為遊輪美食與服務重新定義。

除此之外，5月初時正是慰勞母親的最好時機，這趟特別航程絕對可以視為母親節禮物的首選。

主打親子行程的「太陽公主號」搭配暑期檔期，短天數航程自由調配假期，家長輕鬆安排家族之旅，除了享受公主遊輪經典設施，帥哥主廚-柯提斯‧史東（Curtis ‧ Stone）的SHARE餐廳更將與賓客一同分享旅途中的美食，為暑假增添各種難忘回憶。

還有「鑽石公主號」首開臺灣出發唯一環日行程，在秋季推出經典賞楓行程，一次巡遊四大名城：東京（橫濱）、大阪、名古屋、沖繩，更以獨家設施：海上最大日式浴場及海壽司餐廳驚豔賓客感官，就連在船上都能感受濃濃日式風味。多樣主題、多條航次讓消費者在今年出海不無聊，規劃更彈性！

(工商)