慧慈告白逼婚同志密友 「不然她年底要自殺」

2018年04月08日 20:15 中時電子報 蔡曉婷

好娜姬分享被慧慈逼婚困擾。（圖／取自好娜姬-honagi臉書）

過去曾以招牌蓮花指與特殊嗓音走紅的慧慈，近年來因通告銳減消失在螢光幕前，但她的插畫家好友「好娜姬」仍常在網上分享慧慈近況。今(8日)好娜姬首度吐露與慧慈之間的尷尬，原來是從半年前開始，慧慈將好娜姬與她另一半的友誼誤解為愛情，讓孤苦無依的慧慈進而開口要求好娜姬或她的另一半要娶她，否則慧慈揚言年底要自殺。

好娜姬今在臉書表示，與慧慈相識兩年，知道她生過的病與家中處境，每天只能花母親給的100元度日，更讓她深感同情，再加上她與慧慈個性很投緣，兩人便越走越近，她也將慧慈視為知己，未料這份友情從半年前開始變調。

好娜姬說，半年前慧慈常有意無意說喜歡她和她的另一半，希望兩人能有一人當她男友，起初好娜姬以為是玩笑話，但慧慈仍不斷告白、送情書，揚言若不娶她年底要自殺，甚至向認識的阿嬤宣傳她們是她男友，害的阿嬤常來關切好娜姬娶慧慈進度，令她與另一半十分傻眼。

兩年前初識時，好娜姬便向慧慈坦言自己是同志，但慧慈似乎不懂。加上這些日子來好娜姬和另一半對慧慈的幫忙，令慧慈更將好娜姬視為託付終身的對象，現在天天打電話奪命連環Call，令好娜姬十分無奈，但又不想傷害單純善良的慧慈，直說：「到底要如何跟她說她才會聽得懂呢？因為我真的很希望和慧慈能當一輩子的好朋友，而不是男女朋友或夫妻。」

★再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時電子報)