影》郭阜林炸本季首轟 統一獅二連勝中信兄弟

郭阜林揮出本季首轟，助獅隊擊敗中信。(本報資料照)

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中時電子報
郭阜林炮轟江忠城，本季首轟出爐。(取自YOUTUBE)

統一獅昨靠蘇智傑的致勝陽春炮，險勝中信兄弟，兩隊今(8日)展開三連戰最後交手，獅隊延續前場氣勢，先發九人都敲出安打，全隊揮出11安打趴中信，以10比4取得二連勝，施子謙本季首場初登板先發就投滿6局，進帳首場勝投，郭阜林拿下單場最有價值球員(MVP)。

此役施子謙雖1上連挨王勝偉和周思齊安打狙擊，但獅隊打線1下馬上替他討回來，他們打了9個人次，一口氣進帳4分。中信昨役先發蔡齊哲，僅投3.1局失5分；此役中信先發王則鈞更慘，只解決2個人次，就被KO下場，中信連續2天推出本土先發，都沒投滿5局。

獅隊的攻勢還未結束，接著2上和3上各攻下1分，4下郭阜林2出局一壘有人時，再從中繼的江忠城手中轟出2分炮，助獅隊前4局打完，取得8比1。雙方分差越來越大，中信到5上才突破施子謙封鎖，靠周思齊貢獻安打及詹子賢製造野手選擇，追回2分。

比賽到6上，又看到施子謙拎著手套走上投手丘，展開第6局投球，也是他中職生涯頭一遭。施子謙多投1局，雖1出局後連挨吳明鴻和吳東融安打，失掉第4分，但順利完成該局投球退場；總計他此役用平生涯最多的93球投6局，被打8安失4分，另有3K、2保送。

施子謙距首勝不遠，獅隊打線也以火力相挺，6下陳鏞基再從中繼的陳琥手中轟2分炮，助獅隊將領先擴大到6分。施子謙投完6局後退場，後援投手們輪番上陣守成，也未讓中信打者越雷池一步，順利守住勝果。

郭阜林敲本季首轟，4打數1安、貢獻全隊最多3打點，獲選單場MVP。談到首轟出爐，他難掩內心喜悅的說，「禮拜二在桃園球場，差1顆球的距離就飛出去，這場前2個打席壘上有人，太想打點打得有點急躁，第三個打席能打出全壘打，相當開心。」

郭阜林去年中職生涯第三年，打出個人單季最多的11轟，不過，改寫個人單季全壘打新高，並不在他新球季的目標中，「打擊教練也有說，有時候把該做的做好、球打紮實，全壘打自然就來了，去年下半季沒特別追就打9轟，今年目標是幫助球隊，一切以團隊為重。」

(中時電子報)

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