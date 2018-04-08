全中運接引大甲媽聖火 9日出發傳遞全國

聖火接引母火儀式，由副市長林依與鎮瀾宮董事長顏清標共同手持聖火座，至大甲媽祭壇前的母火座接引平安火！(陳世宗翻攝)

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107年全國中等學校運動會，8日到大甲鎮瀾宮參加接引母火儀式。（陳世宗翻攝）

台中市政府今年主辦107年全國中等學校運動會，8日副市長林依瑩特地到大甲鎮瀾宮參加接引母火儀式，盼結合媽祖宗教精神，庇佑賽事圓滿順利，也祝福台中選手再度奪下佳績。聖火明日上午也將在市府府前廣場出發，展開為期20日的全國聖火傳遞。

全中運將於4月21日至27日在台中盛大舉行，共有18個競賽種類，場館分佈在13個行政區，屆時將有1萬5000名隊職員到台中參賽，是國內最大的綜合型學生賽會。

今日聖火接引母火儀式，由林副市長與鎮瀾宮董事長顏清標共同手持聖火座，至大甲媽祭壇前的母火座接引平安火，包括副董事長鄭銘坤、教育局副局長劉火欽，等人皆到場觀禮。

林依瑩表示，很多台灣體育界的明日之星都在全中運產生，中央相當重視這場賽事，台中未來將舉辦2019東亞青運動會，正持續興建競賽場館，提升各項軟硬體設備，也盼藉由此次賽事暖身，逐步讓台中成為運動城市。

鎮瀾宮董事長顏清標指出，運動選手需要長期地訓練培育，教練與老師最為辛苦。每場比賽在公平公正的規則下，成為選手發揮最佳實力的舞台，相信媽祖將庇佑此次賽事圓滿成功，也期待台中獲得最好成績。

(中時)

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