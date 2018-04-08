SBL》贏了仍不爽裁判 富邦爭議聲中2連勝

富邦張宗憲(右)與裕隆胡凱翔爭搶掉球。(中華籃協提供)

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中時電子報

儘管富邦8日靠著洋將塞勒最後9秒的兩罰俱中，驚險以70比68力退裕隆，在7戰4勝制季後賽次輪搶下2勝0敗戰績，富邦總教練許晉哲賽後仍然大發雷霆，怒批裁判最後關頭為何不吹違反運動道德犯規，簡直無視籃球規則！

整個爭議判決出現在最後9秒，明明球都還沒發進來，裕隆中鋒李德威就先對塞勒採取駭客戰術，根據FIBA規則，這球應該吹違反運動道德犯規，先讓塞勒罰兩球，然後球權歸富邦，沒想到裁判竟然只吹一般犯規而已。

「這種沒發進來就犯規的動作，絕對是違反運動道德犯規，我實在不懂為何裁判吹不出來，還好今天我們贏了，否則不就造成很大傷害，」許晉哲說，「如今我們搶到2勝0敗，不會有任何壓力，反正外界本來就不看好我們。」

至於本季罰球命中率僅4成95的塞勒，為何可以穩穩罰進這關鍵的兩球？他笑著回答，「以前我罰球總會想太多，充滿罰不進之類的負面想法，今晚我決定不像了，站上去罰就對了，我想我讓對手知道這是個錯誤決定了。」

最後拿下17分、14籃板的塞勒強調，最後那兩罰必須要罰進，現在可以帶著2勝優勢，回去台北準備周二的第3戰了，「感謝上帝！讓我可以罰進那兩分。」張宗憲也替富邦貢獻14分，蔡文誠11分。

今晚獲頒年度MVP頭銜的裕隆「男模」呂政儒賽後表示，「這兩場我們都沒打出應有球風，攻守節奏也都不對，但大家都盡力了，一定還有機會。至於年度MVP，我沒抱過任何期望，這只是團隊造就了我，感謝大家。」

(中時電子報)

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