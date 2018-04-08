寵物店把狗「洗」死了 菜鳥助理判賠近九萬

2018年04月08日 21:02 中時 陳俊雄

張姓女子2017年7月前往新莊某寵物店擔任美容助理，卻在工作1個月後幫客戶的馬爾濟斯犬洗澡時，一時疏忽讓狗兒滑倒撞到澡檯邊緣而死亡，事後又未能遵守約定提前離職，遭到新北地院判決應賠黃姓負責人8萬9000元。

時下不少民眾都養寵物，也會將家中寶貝帶到寵物店美容，去年7月才到新莊某寵物店擔任美容助理的張姓女子，8月2日幫顧客的馬爾濟斯犬洗澡時，因為狗狗滑倒撞到澡檯邊緣，沒多久就一命嗚呼。

張女說，她幫寵物（馬爾濟斯狗）洗澡時狗狗突然滑倒撞到澡檯邊緣，她就趕緊叫黃姓老闆前往處理，老闆急救後狗兒一度恢復心跳及呼吸，她則因情緒緊張就離開現場走到店門口外，沒想到5分鐘後重回現場狗兒卻已死亡。

張女表示，事發2天後她有與老闆聯繫，黃姓負責人向她表示無須負擔賠償飼主金，還說所有事情由他處理，張女不需要出面，事後卻要求她負擔8萬9000元的全額賠償。

黃姓負責人則說，事發後她和張女約定，如果張女繼續工作到農曆過年後，該筆賠償費用由他自行負擔，但張女未守約定在2017年11月11日離職，才會提告求償。

新北地院認為張女違反和雇主之間承諾，因此判決張女必須全額負擔狗兒意外死亡的8萬元賠償費、9000元的火葬費用。本案可上訴。

(中時)