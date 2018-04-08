台中義交之夜　林佳龍出席感謝

2018年04月08日 20:59 中時 黃國峰

「台中市義交之夜」演唱會8日晚在圓滿戶外劇場舉辦，陳隨意、謝宜君夫妻檔台語歌手聯袂演出。（黃國峰攝）

「台中市義交之夜」演唱會8日晚在圓滿戶外劇場舉辦，現場義交、眷屬們度過春假最後一天的美好夜晚。（黃國峰攝）

台中市交通義勇警察協會8日晚在圓滿戶外劇場舉辦「台中市義交之夜」演唱會，台中市長林佳龍也出席盛會同樂，感謝義交們全年無休維持交通秩序，保障每位市民的安全。知名藝人翁立友等多位歌手與樂團輪番表演，現場義交、眷屬及市民們免費參加，共度春假最後一天的美好夜晚。

「感恩的心、感謝有你！」台中市長林佳龍指出，義交是勞苦功高的無名英雄，今日舉辦義交之夜晚會，是全國首創，對於義交也是一種振奮，感謝他們的平日付出。

林佳龍接著指出去年全台815大停電，市府利用義交協勤通報機制，在最快的時間內，調用全體義交最快速度至路口協助交通疏導工作，讓許多民眾相當有感，紛紛讚揚路口辛苦執勤的義交是「台中市街道最美麗的風景」。

另外義交協勤交通崗的「協勤工作費」，也在上任後，由每一小時150元調升至200元，不僅是尊重義交的專業，也是給予義交最大的福利保障。

本次活動由台中市政府指導、台中市交通義勇警察協會主辦、台中市交通義勇警察大隊協辦。演唱卡司包括曾獲第20屆金曲獎最佳台語男歌手獎的翁立友，以及陳隨意、謝宜君夫妻檔台語歌手；另外，小宋、棻蘭也與樂團帶來表演。

(中時)