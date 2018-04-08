日女參政度太低　野田聖子辦學挑戰首相大位！

2018年04月08日 21:05 中時電子報 何宜玲

日本新任總務大臣野田聖子是內閣中唯二的女性，她很可能是最有機會挑戰日本史上第一位女首相的人物。但是想要挑戰安倍晉三，外界認為她獲勝的機率實在不高。儘管她自己能否走上首相一途充滿未知，她現在卻有了新的想法，也許培育更多日本年輕女性參與政治，才是對整個國家更重要的事。因此她打算在日本中部的岐阜縣，也就是她的選區，設立一所專門培育女性政治家的學校。

根據《朝日新聞》報導，現年57歲的野田聖子本月初宣布，她打算在自己的選區岐阜縣，開辦一所專門栽培女性政治家的學校。

日本是全球第三大經濟體，但是女性政治參與度卻遠遠落後其他國家。根據《界面新聞》引述國際組織各國議會聯盟(Inter-Parliamentary Union)數據顯示，女性占全國議會的比例，日本只排在193個國家中的第158名，落後中國、美國和韓國。可見日本女性參政度落後其他各國的情形相當嚴重。

直到2016年，日本私人企業中的女性經理比例依舊相當低，大約只有10%。

野田聖子希望幫助更多日本女性扮演主動積極的角色。希望藉此挑戰日本社會中男性政治主導的地位。她說，成立學校不是為了她自己，因為在政治這條路上，她認為自己沒有榜樣可學習，走了很多彎路、吃了很多苦。所以她希望下一代女性從政能夠更容易一點。這也是一個政黨應該做的事情。

目前這所學校的學生約有70人，大部分都是岐阜縣居民，成員有當地議員、家庭主婦和大學生等。年紀最小的是一名年僅15歲的高中生。野田聖子說希望這所學校能幫助她們更有效的發揮自己的職能。

(中時電子報)