日女參政度太低　野田聖子辦學挑戰首相大位！

日本總務大臣野田聖子本月初在岐阜縣開辦一所專門栽培女性政治家的學校。她在開課式上向大家發表演說。(圖/野田聖子臉書)

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中時電子報

日本新任總務大臣野田聖子是內閣中唯二的女性，她很可能是最有機會挑戰日本史上第一位女首相的人物。但是想要挑戰安倍晉三，外界認為她獲勝的機率實在不高。儘管她自己能否走上首相一途充滿未知，她現在卻有了新的想法，也許培育更多日本年輕女性參與政治，才是對整個國家更重要的事。因此她打算在日本中部的岐阜縣，也就是她的選區，設立一所專門培育女性政治家的學校。

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根據《朝日新聞》報導，現年57歲的野田聖子本月初宣布，她打算在自己的選區岐阜縣，開辦一所專門栽培女性政治家的學校。

日本是全球第三大經濟體，但是女性政治參與度卻遠遠落後其他國家。根據《界面新聞》引述國際組織各國議會聯盟(Inter-Parliamentary Union)數據顯示，女性占全國議會的比例，日本只排在193個國家中的第158名，落後中國、美國和韓國。可見日本女性參政度落後其他各國的情形相當嚴重。

直到2016年，日本私人企業中的女性經理比例依舊相當低，大約只有10%。

野田聖子希望幫助更多日本女性扮演主動積極的角色。希望藉此挑戰日本社會中男性政治主導的地位。她說，成立學校不是為了她自己，因為在政治這條路上，她認為自己沒有榜樣可學習，走了很多彎路、吃了很多苦。所以她希望下一代女性從政能夠更容易一點。這也是一個政黨應該做的事情。

目前這所學校的學生約有70人，大部分都是岐阜縣居民，成員有當地議員、家庭主婦和大學生等。年紀最小的是一名年僅15歲的高中生。野田聖子說希望這所學校能幫助她們更有效的發揮自己的職能。

(中時電子報)

文章來源：野田総務相、女性向け政治塾開講　総裁選との関連は否定

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