不想再被玩弄？ 一定要搞懂曖昧中這4道理

想要避免在曖昧中被玩弄，以下4個道理一定要懂！(圖/shutterstock)

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中時電子報
編輯/、文/邱映慈

有句歌詞叫「曖昧讓人受盡委屈」，的確曖昧不明的時刻雖然非常煎熬，這種時刻總會不忍讓人一直猜想「他/她到底愛不愛我？」曖昧是建立在雙方互有好感的前提發展出來的，但曖昧也不見得都一定會有「好結局」，如何避免在曖昧中被玩弄，以下4項道理一定要懂！

§1.是否想要正式的交往關係

如果喜歡對方，想要進入交往關係是人之常情。如果對方擺明就是現在沒有談戀愛的打算，卻還繼續曖昧的行為，不是騎驢找馬就是想找炮友，無論是哪個都絕對不是你要的正式交往關係！

§2.能有親密關係不代表愛情

有些人就是控制不住自己生理衝動，忍不住想要和對方有情侶般的親密舉動，無論是牽手、親吻、擁抱、甚至肉體關係，但是有了親密關係不代表就能換到愛情的入場券，遺憾的是通常會被歸類為玩玩的對象。反而堅持親密舉動的分際，表明某些行為應該是成為男女朋友才能做的，對方反而會較為慎重的面對你們的關係。

曖昧階段總是最讓人煎熬。(圖/PEXELS)

§3.過度主動容易淪為炮友

這種狀況特別容易發生在腦沖血的女生身上，因為太喜歡對方就瘋狂的主動有肢體接觸，拿捏失準的下場就是淪為炮友。會常發生在女生身上是因為通常單身的男生對於主動投懷送抱的對象，就算沒興趣也不會非常明確的拒絕，而單身的女生對沒興趣的對象的主動比較容易有反感，較不會有什麼玩弄肉體的狀況發生，頂多利用這個男生的殷勤把他當成工具人罷了。

§4.需要女生一直猜的通常都是悲劇收場

如果男生喜歡一個女生，絕對很容易感受出來，他會努力想要討好，想要快點讓這個女生更喜歡自己，希望兩個人快點在一起，以免這個女生被搶走。如果一個男生曖昧的時候神神祕祕的，一下覺得他熱情，一下覺得他冷淡，不確定他到底是在追還是在玩？這種在曖昧的時候就需要女生費盡心思猜測的，通常就是沒那麼喜歡而已，或許單純沒那麼喜歡，或許他一次跟多個人曖昧，無論如何只要面對這樣的男人，通常很難會成功交往，就算在一起了也通常會悲劇收場。

(中時電子報)

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