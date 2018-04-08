生涯首度投滿6局 獅隊施子謙：想突破自己

2018年04月08日 21:27 中時電子報 蔡銘仁

施子謙自去年選秀加入統一獅後，一直是獅隊相當期待的本土先發，但因熱身賽調整不順，開季還在二軍調整，施子謙今(8日)本季首度先發，率獅隊和中信兄弟交手，投滿6局摘勝，投到第6局，是他中職生涯頭一遭，「5局投完教練問我時，覺得身體沒問題，想突破自己看看。」

施子謙去年進獅隊，在一軍出賽5場、4場先發，戰績1勝1敗、自責分率4.12。他此役新球季首度亮相，1上就連被王勝偉和周思齊敲安，丟掉1分，但第2到第4局，雖局局被上到壘包，卻都能化險為夷，直到5上才因連投2保送誤事，又被中信拿到2分。

施子謙去年投5場，最多只投到5局，用球數最多93球；此役6上，仍看到施子謙在場上投球，「5局投完時，教練有問我要不要繼續，我覺得身體沒問題，也想讓牛棚投手休息，就決定突破自己看看。」結果施子謙雖被吳明鴻和吳東融安打狙擊，失掉第4分，不過順利投完6局。

總計施子謙用93球投6局，被打8安失4分，另有3K、2四壞保送、送2觸身球；獅隊終場10比4獲勝，施子謙首戰先發告捷。施子謙首場先發奪勝，但他認為，自己被安打雖多，不過每局讓首名打者上壘太多、保送多，替自己製造不必要的麻煩，是他在意且需改進之處。

談到施子謙這場的表現，獅隊「蔗總」黃甘霖認為，整體來說比預期還好，雖然被打8支安打，但包括變化球和控球，都算有水準，只是球的角度需再修正一下，第一場來說，表現算稱職。至於施子謙下一場何時再先發？蔗總表示得看施子謙明天的狀況，再做決定。

(中時電子報)