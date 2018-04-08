草屯囝仔團員曾是「8＋9」連續畫臉譜7天嚇哭小孩

2018年04月08日 21:41 中時 許雅淳

「草屯囝仔」推出最新單曲〈媽祖〉。（混血兒娛樂提供）

「草屯囝仔」阿倉扮演順風耳。（混血兒娛樂提供）

「草屯囝仔」樞育扮演千里眼。（混血兒娛樂提供）

混血兒娛樂旗下饒舌團體，玖壹壹同門「草屯囝仔」9日推出最新單曲〈媽祖〉， 團員樞育曾是八家將，小學六年級開始參與宗教陣頭工作、跳官將首，他過去很怕畫臉，曾連續工作一周，每天反覆上妝、卸妝，「等於都是畫著臉在睡覺，以前面漆顏料沒那麼好，沒有舒適度可言，對皮膚不好，會長痘子」。

他憶起之前畫臉譜表演時，還曾把小孩嚇哭過。如今現在成為歌手，他以音樂工作為主，有時間還會去幫忙，並強調是還是喜歡參與八家將。他們這次服裝造型相當特別，花上好幾個小時「開臉」，扮演成「千里眼」與「順風耳」將軍。

在拍攝單曲封面前一天，他們特地去向媽祖稟報，表達會開臉扮成千里眼與順風耳，樞育說：「沒想到第一個擲下去就是聖杯，雖然很緊張，很謝謝媽祖娘娘的許可！」

他們14日將參與2018「大甲媽祖」遶境活動，展開長達9天8夜的馬拉松行程，沿途並贈送單曲EP，為此，他們規律早睡早起，起床後就到操場晨跑，打趣說：「不怕中暑，但防曬是一定要，只怕皮不繃緊，無法走完全程。」更徹底貫徹「禁慾」以示對神明的尊敬。

(中時)