草屯囝仔團員曾是「8＋9」連續畫臉譜7天嚇哭小孩

「草屯囝仔」推出最新單曲〈媽祖〉。（混血兒娛樂提供）

友善列印
中時
「草屯囝仔」推出最新單曲〈媽祖〉。（混血兒娛樂提供）
「草屯囝仔」阿倉扮演順風耳。（混血兒娛樂提供）
「草屯囝仔」樞育扮演千里眼。（混血兒娛樂提供）

混血兒娛樂旗下饒舌團體，玖壹壹同門「草屯囝仔」9日推出最新單曲〈媽祖〉， 團員樞育曾是八家將，小學六年級開始參與宗教陣頭工作、跳官將首，他過去很怕畫臉，曾連續工作一周，每天反覆上妝、卸妝，「等於都是畫著臉在睡覺，以前面漆顏料沒那麼好，沒有舒適度可言，對皮膚不好，會長痘子」。

他憶起之前畫臉譜表演時，還曾把小孩嚇哭過。如今現在成為歌手，他以音樂工作為主，有時間還會去幫忙，並強調是還是喜歡參與八家將。他們這次服裝造型相當特別，花上好幾個小時「開臉」，扮演成「千里眼」與「順風耳」將軍。

在拍攝單曲封面前一天，他們特地去向媽祖稟報，表達會開臉扮成千里眼與順風耳，樞育說：「沒想到第一個擲下去就是聖杯，雖然很緊張，很謝謝媽祖娘娘的許可！」

他們14日將參與2018「大甲媽祖」遶境活動，展開長達9天8夜的馬拉松行程，沿途並贈送單曲EP，為此，他們規律早睡早起，起床後就到操場晨跑，打趣說：「不怕中暑，但防曬是一定要，只怕皮不繃緊，無法走完全程。」更徹底貫徹「禁慾」以示對神明的尊敬。

(中時)

為省錢不吃飯 馬國畢投資30萬元… YOYO家族帶動唱 親子樂翻天

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。