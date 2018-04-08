蘇系游系互爭新北市長 勇哥阿扁：就看選對會是哪個派系

友善列印
中時

綠委吳秉叡退出新北市長選舉後，民進黨的人選備受外界關注，就連前總統陳水扁也有看法。「新勇哥物語」話中，勇弟與勇三分別支持前行政院長游錫堃、蘇貞昌，對人選各有所屬，爭得面紅耳赤。不過勇哥直言，「你們說完了沒？事情哪有那麼複雜！我只問勇弟，民進黨選對會召集人是哪一個派系的？」支持游的勇弟則感嘆「終於知道了！」

陳水扁今又發布最新一期的「新勇哥物語」訊息，表達對新北市長人選的看法。對話中，勇三先發表支持蘇貞昌的言論，表示若非師父出馬，為什麽弟子要退讓？且台灣許多轉型正義的措施，都是蘇貞昌任閣揆時的政績；蘇當過二任台北縣長，先出任黨主席，也選過台北市長、副總統，直說蘇較合適。

不過勇弟也開始講游錫堃政績，指他推動台灣正常國家決議文，比蘇、謝都還早當行政院長，雪隧貫通、員山子分洪的基隆河整治等重大建設，無不在游揆任內推動完成；且若論選情，蘇貞昌選台北市長輸17萬票、選副總統輸220萬票，游錫堃選新北市長只輸2萬4528票，「蔡主席只要多跑一趟就當選了，好可惜喔！」

勇三則說，游錫堃還不是輸掉新北市長，蘇貞昌倒是贏過二次台北縣長；勇弟則認為，蔡英文選新北市長輸11萬票可以當總統，游錫堃輸不到2萬5千票，做個新北市長一點也不為過。

兩人講了6段都還沒結論，勇三還反問，蔡英文年初問游錫堃，是游說不選的；但勇弟反駁，蘇貞昌2010年在台北市保安宮宣布參選臺北市長時說，他推崇華盛頓可選而不選第三次，立下民主典範，代表他不會回鍋再選新北市長（台北縣長）。

最後勇哥終於現身，表示「你們說完了沒？事情哪有那麼複雜！我只問勇弟，民進黨選對會召集人是哪一個派系的？」人選呼之欲出。

(中時)

新北市長選舉民進黨提名蘇貞昌或…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。