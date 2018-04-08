蘇系游系互爭新北市長 勇哥阿扁：就看選對會是哪個派系

2018年04月08日 21:57 中時 郭建伸

綠委吳秉叡退出新北市長選舉後，民進黨的人選備受外界關注，就連前總統陳水扁也有看法。「新勇哥物語」話中，勇弟與勇三分別支持前行政院長游錫堃、蘇貞昌，對人選各有所屬，爭得面紅耳赤。不過勇哥直言，「你們說完了沒？事情哪有那麼複雜！我只問勇弟，民進黨選對會召集人是哪一個派系的？」支持游的勇弟則感嘆「終於知道了！」

陳水扁今又發布最新一期的「新勇哥物語」訊息，表達對新北市長人選的看法。對話中，勇三先發表支持蘇貞昌的言論，表示若非師父出馬，為什麽弟子要退讓？且台灣許多轉型正義的措施，都是蘇貞昌任閣揆時的政績；蘇當過二任台北縣長，先出任黨主席，也選過台北市長、副總統，直說蘇較合適。

不過勇弟也開始講游錫堃政績，指他推動台灣正常國家決議文，比蘇、謝都還早當行政院長，雪隧貫通、員山子分洪的基隆河整治等重大建設，無不在游揆任內推動完成；且若論選情，蘇貞昌選台北市長輸17萬票、選副總統輸220萬票，游錫堃選新北市長只輸2萬4528票，「蔡主席只要多跑一趟就當選了，好可惜喔！」

勇三則說，游錫堃還不是輸掉新北市長，蘇貞昌倒是贏過二次台北縣長；勇弟則認為，蔡英文選新北市長輸11萬票可以當總統，游錫堃輸不到2萬5千票，做個新北市長一點也不為過。

兩人講了6段都還沒結論，勇三還反問，蔡英文年初問游錫堃，是游說不選的；但勇弟反駁，蘇貞昌2010年在台北市保安宮宣布參選臺北市長時說，他推崇華盛頓可選而不選第三次，立下民主典範，代表他不會回鍋再選新北市長（台北縣長）。

最後勇哥終於現身，表示「你們說完了沒？事情哪有那麼複雜！我只問勇弟，民進黨選對會召集人是哪一個派系的？」人選呼之欲出。

(中時)