SBL》又有爭議！璞園扳平戰局 拉莫斯賽後怒罵裁判

金酒洋將拉莫斯(右)賽後怒飆裁判尺度不公平。(中華籃協提供)

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中時電子報

眼見「新台灣人」戴維斯最後2.9秒穩穩罰進兩分，提前宣告璞園70比66驚險擊退金酒，把戰局扳成1比1平手，沒想到衝突竟在此時發生，因為戴維斯罰完球後，竟跟金酒前鋒陳靖寰爆發衝突，更誇張的是竟然沒吹出任何哨音。

當時戴維斯一罰完球，整個人往後退開，陳靖寰竟然直接從戴維斯的腰椎部位撞去，當場引發戴維斯怒火，憤而推了陳靖寰一把，可是裁判沒有判罰，當作沒事發生一樣，畢竟比賽早就勝負已定，徒留雙方都很不滿的激烈情緒。

「我們就是輸了，也沒辦法，我真的不知道該怎麼說，」金酒執行教練吳俊雄表示，「我明明看到最後那個衝突時，裁判有要吹技術犯規，沒想到暫停過後就沒了，讓我真的不知道到底是怎麼樣，為何判決永遠都對我們不利。」

沒想到比起吳俊雄，「拉拉」拉莫斯賽後更火大，連續說了好幾次「不受尊重」，更強調這是一場8打5的糟糕比賽，「我想裁判根本不尊重我們，不管是對教練或球員都一樣。我是真正的傳奇球星，才不會把戴維斯看在眼裡。」

因為拉莫斯相當不滿璞園球員防守時，經常出現夾手的動作(尤其是戴維斯)，「要不是我擔心害他們受傷，我早就把他們都甩出去了，這一點也不好笑，因為假如裁判尺度繼續這樣誇張，早晚會有球員受傷的。」

「我在全世界不少國家打過球，也幫波多黎各國家隊打球，我有什麼沒見過，今天不能因為我們不打骯髒的球，只打拚命的球，裁判就可以這麼不尊重我們，」拉莫斯說，「我希望會有裁判會因這場誇張的比賽負起責任！」

(中時電子報)

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