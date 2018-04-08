台維斯盃》中華隊4點全勝 續留亞大二級

2018年04月08日 22:39 中時電子報 林宋以情

許育修大戰三盤逆轉取勝。（海碩整合行銷提供）

2018年台維斯盃亞大二級升降賽，決定中華隊是否續留亞大二級的關鍵戰，8日首場雙打謝政鵬／彭賢尹，順利6比0、6比4直落二擊敗伊朗拿下第3點。無關勝負的第4點，中華小將許育修歷經3盤大戰後拿下勝利，中華隊以四點全勝之姿，續留亞大二級。

台北網球中心進行的台維斯盃，8日第3點謝政鵬／彭賢尹對決伊朗隊Mohammad Karganoroochi／Amirvala Shokoofi，首盤讓對方吞下貝果，次盤雙方互保發球局，2比2後中華隊再次破發，謝政鵬、彭賢尹積極進攻，把握發球機會，順利6比4直落二勝出。

第三度參與台維斯盃，謝政鵬首次獲勝，「比賽一開始氣勢有起來，比分就會拉比較開比較好打，在第二盤對方氣勢也有上來，我們也盡力去突破對方發球，也感謝我的隊友。」彭賢尹也表示很久沒有在台維斯盃贏球，希望能夠在未來能重返亞大一級。

無關勝負的第四點單打，總教練江勁彥派上「台塑之星」許育修磨練身手，伊朗還是派出目前唯一有世界排名的選手Shahin Khaledan應戰。

許育修首盤就試圖打出氣勢，4比6、6比1逼入決勝盤。台維斯盃改制後，若第四點無關勝負，決勝盤改將採超級搶10。許育修在4-6落後的情況下，以9比6率先取得賽點機會，雖然錯失兩個賽末點，但回到自己的發球沒讓對手有可乘之機，4比6、6比1、10比8在主場留下勝利。

(中時電子報)