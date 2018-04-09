想健康窈窕？發酵生活讓身體有好「酵」率

2018年04月09日 09:00 中時電子報 綜合報導

農曆年節期間，許多人由於聚會、應酬暴飲暴食，再加上生活作息不正常、長期久坐，等到假期結束開工後，卻發現自己的腰圍已大了一圈。對於自己腰上的「游泳圈」，平常就有運動習慣的民眾，只好加倍努力恢復身材；至於懶得運動的人，只好向醫美診所求助。

事實上，雖然國人的健康意識逐漸抬頭，但卻鮮少有人注意到，肥胖及體重過重除了與平日的飲食、運動習慣有關之外，也和能幫助消化道蠕動、改善腸道健康的「酵素」有密不可分的關聯。這一點，從普遍受到養生愛好者推崇的日式料理中就可以略窺一二。

儘管已是高度發展的工商社會，但日本不僅是名列全球最長壽的國家之一，國民的肥胖率也相當低。對此，發酵學權威、東京農業大學名譽教授小泉武夫就曾經提到，日本料理能夠養身的秘訣在於「蔬菜、高湯滋味、發酵」；此外，根據美國的研究調查指出，日本的傳統飲食方式，其實就是對身體最好的方式。

「日本女生能夠在大吃大喝下，維持身材窈窕的秘訣在於酵素。」專門研究各種酵素對人體好處的日本「發酵生活」社長濱本靖彥指出，日本女生幾乎每天都會吃酵素，因為酵素與體內環保、腸道消化息息相關。

發酵生活所研發的體內環保酵素，其中除了含有趜菌酵素外，更加入了乳酸菌、膳食纖維來幫助推動體內的環保。〔圖／發酵生活提供〕

濱本靖彥以自身的經驗為例表示，自己曾因為工作長期到處奔波而導致健康亮紅燈，於是開始尋找能夠改善健康狀況的保健食品，結果在食療的過程中接觸到了日本的飲食中的「麴菌」，進而發現了麴菌能夠分解脂肪、醣類、蛋白質，幫助身體推動運行，也就此讓他愛上了發酵食品，並投入研發麴菌的酵素。

日本「發酵生活」社長濱本靖彥在食療過程中接觸到麴菌，因此開始投入研發麴菌的酵素。〔圖／發酵生活提供〕

濱本靖彥強調，養顏美容與維持健康最重要的條件，就是要讓體內保持「乾淨」的狀態，而消化系統通順，則是保持體內乾淨的關鍵。因此，「發酵生活」所研發的體內環保酵素，其中除了含有趜菌酵素外，更加入了乳酸菌、膳食纖維來幫助推動體內的環保。

雖然吃酵素的好處多多，但濱本靖彥也提醒民眾，酵素並不是吃越多越好，選購酵素產品一定要看清楚產品的標示與產地，並且了解使用方式與攝取量，才能找回窈窕的健康身材。民眾若欲了解更多相關資訊，可前往「發酵生活」粉絲頁參照閱覽。

(中時電子報)