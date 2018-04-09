賴岳謙專欄：新聞可以這麼看》生意做輸就耍賴 這就是美國！

2018年04月09日 07:20 中時電子報 賴岳謙

這個星期，最讓美國華爾街股市上下沖洗，惶恐不安的莫過於川普挑起的貿易戰了。即使他多次的強調這不是貿易戰，他說美國的貿易戰早就輸了，輸在過去的前幾任總統任內，把過去美國歷屆總統都數落的一頓。但是世界各國仍然把川普的作為定義為保護主義的貿易戰，對象是中國大陸，中國大陸正跟他在進行維護世界自由貿易艱苦的奮戰。

從3月8日的假藉國家安全的理由，對世界各國提高鋼鋁關稅到開出500億美元的針對中國大陸的關稅清單，然後又揚言要對大陸追加1000億美元的關稅。接著要這些被他用槍抵著頭的同盟國跟他站隊，裹脅這些同盟國只能跟他站在同一陣線，共同對抗中國大陸。又計畫於下週要到秘魯首都利馬要求中南美洲的國家不可以賣大豆、紅酒和牛肉給中國大陸。我們怎麼來看美國的這些動作呢？

二次世界大戰前，美國還不是世界的政治權力中心，更不是世界經濟中心。二次世界大戰前，民主的歐洲列強繼續殖民世界各地，繼續發展帝國主義，繼續剝削被殖民地的財富和戕害被殖民地的人權，歐洲、美國和日本支配世界的權力。二戰後，美國和前蘇聯成為世界政治權力中心，美國透過馬歇爾計劃一躍成為世界經濟權力中心，美元成為國際主流貨幣之一。

戰後，日本的經濟重新站起來，美國跟日本人做生意輸了，在1980到90年代期間，美國就祭出301條款不斷要求日本讓步。1985年，NEC在半導體銷售額上超過美國企業躍居世界首位，美國企業就向美國貿易代表辦公室（USTR）投訴稱，屬於日本主力產品的DRAM等進行傾銷。USTR立刻抨擊日本市場的結構性封閉，提出301條款，挾著美國是世界最大的經濟體和消費大國的優勢地位，迫使日本讓步。1986年，日本簽署了《日美半導體協定》，承諾自主限制出口和在日本市場接受外國造半導體，一般認為這是日本半導體走向沒落的原因之一。

美國也曾多次運用所謂的301條款修理台灣和歐洲，做生意不如台灣，生產製造的產品不如台灣，就仗著自己世界最大經濟體的優勢地位，欺負台灣，政府無力保護台灣企業，造成許許多多台灣廠商倒閉或將工廠遷移到海外。如今，跟中國大陸做生意又不如人家，就又開始故技重施，想藉由不符合WTO精神的所謂301條款來迫使中國大陸讓步。殊不知，這次卻踢到鐵板，大陸為了保護自己的企業發展，避免以後美國動不動就用其國內法進行長臂管轄，影響廠家的生存和發展，維護世界貿易自由體制，奮起全力加以抵抗。這個時候，我們可以從中觀察相關國家的道德特質和國格特質。

首先，我們看到日本為了尋求美國能夠豁免其鋼鋁的關稅和不要重修美日的FTA，忘了301施加在日本身上的痛，選擇跟美國站在同一陣線。歐盟則仍然在觀望，既想維持世界貿易自由，又不想得罪美國，也失去過去曾在WTO控訴美國的301違反WTO精神的道德勇氣，沒有跟中國站在同一陣線。現在處境最艱難的恐怕是中南美洲的國家了，川普下週要去對他們進行恐嚇和威脅，也就是當中國大陸對大豆的採購想從美國轉單到巴西、阿根廷和智利的時候，他們不得取代美國的出口。這是如何的霸道呢？做生意，輸了，就耍賴，這就是台灣大多數選擇留學的美國。

編按：中時電子報聘請知名學者賴岳謙教授開闢專欄：「新聞可以這麼看」，從犀利獨到的觀點為讀者分析解讀重大國內外及兩岸新聞，每周一刊出。

(中時電子報)