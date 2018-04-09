律師說法》手機裡搜出妻紅杏出牆 我反被告妨害秘密罪？

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

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中時電子報
、天秤座法律網

法院認可不貞蒐證權，偷翻到的郵件也可以當證據！

北市一名許姓人妻7年前與外籍男師偷情，除用電子郵件與外籍師相約嘗試「69」等性愛姿勢，另跟一名香港男子曖昧通信，丈夫發現後怒告求償，許女反批丈夫偷看私人信件侵犯隱私，但高等法院認應適度容許配偶的「不貞蒐證權」，判許女須賠償丈夫30萬元。

●●法律評析

要對另一半告通姦，或請求因通姦而造成的精神上損害賠償金，必須有證據，但眾所周知，大部分會通姦的人隱密功夫都做得很好，證據取得通常不易，因此才有了本件所說的「不貞蒐證權」。

科技發達使得人們很難不留下痕跡地秘密行事，電腦及手機的傳訊則更容易在不經意間留下證據，而要以完全正當的手法取得這些通姦證據很有難度，法院因此認可夫妻間的適度「不貞蒐證權」。

共同生活的夫妻是一個密切的生活共同體，放置家中的共用電腦，其內含、下載之通訊紀錄、內容之隱私期待，與一般之於第三人之隱私權，自不可等同視之，也就是說，可以預期不被第三人看到，但很難預期不被同住的另一半看到電腦內容。這種對於私人郵件的隱私期待，在發生通姦事由時，會發生家庭圓滿期待權、配偶身分法益及為實現其權益保護的證明權之間的衝突，所以法院認為查看他方配偶於電腦儲存資料所得的資訊，作為侵害配偶權的證據，不違反比例原則，不會因為侵害隱私權在先而不能作為證據。

但要注意的是，法院只認可適度的不貞蒐證權，同樣以查閱對方訊息郵件為例，若本有默契不用對方的電腦、手機，或強行破壞進入的密碼而觀看，就不屬於法院認可的蒐證方式，甚而可能觸犯妨害秘密罪。本件案例中，即為雙方明顯共用電腦，因此沒有觸犯妨害秘密罪的問題。

(中時電子報)

本文摘自《天秤座法律網》

稱產後遭男友硬上怒提告 她隔天… 「忘了你有晨勃嗎？」 人妻抓姦…

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