面試陷阱題「為何離開上份工作？」 4句神回覆讓你過關

2018年04月09日 00:33 中時電子報 余弦妙 ／綜合報導 ／綜合報導

人生總有面臨「轉職」的時刻，若是能得到面試機會時，大家都會非常迫切的想好好把握，但有些人會因為緊張、怯場表現得不盡理想，若是又遇到面試官問你「為什麼要從上一份工作離職？」許多社會新鮮人恐怕都很難回答。

根據《ETFashion》報導，不管是社會新鮮人還是職場老鳥，在遇到面試官問你「為何要離開上一份工作？」時，多半都會不小心回答出「地雷」，如薪水不滿意、想換環境等，其實這都是NG的句子，下面這4句回覆不僅會提升面試官對你的印象，說不定還能讓你談得更好的薪資。

▲ 「回學校念書，所以辭掉工作」

回學校念出這點就能充分顯現出，你是一名會不斷精進自己的人，在加上重返校園這點就讓你能合情合理的離職。

這4句回答讓你安全過關。(圖/shutterstock)

▲ 「出國遊學，實現人生夢想」

每個人總會有「職業倦怠期」，這種時候有些人就會規畫讓自己短暫的出國遊學，且遊學這件事情不是短期就能完成，因此離職也是正常的。

▲ 「別家公司提供更好的職位給我」

如果你今天只是單存想換工作環境，用這句話就能簡單說明你離職原因，同時又能偷偷抬高自己的身價，讓你有機會談到更好的薪水。

▲ 「想找一份更有挑戰性，且能承擔更多責任的工作。」

簡單一句話就能委婉的表達出「得不到升遷機會」，所以想離開上一份工作。

(中時電子報)