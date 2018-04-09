狄鶯救子》孫安佐傳被認定精神不濟 律師不解提疑點

2018年04月09日 00:01 中時電子報 施品瑜

藝人狄鶯、孫鵬的獨子孫安佐，在美鬧出恐攻風波掀起熱議，律師邱彰今（8日）透露孫安佐已被小鎮警方做過精神鑑定，認為他精神不濟，且稱此案太小，聯邦不介入，決定留在當地審理。但另一律師歐陽弘則提出不同看法，不解該案階段怎會出現精神鑑定的動作，覺得消息真實性還須確認。

據《蘋果日報》報導，擁有台灣、美國律師執照的歐陽弘指出，台、美兩地司法對精神鑑定的程序不同，「我國是在檢方偵辦階段就能對被告做精神鑑定，美國原則上是在起訴後進入法院審理才鑑定」，但也強調不管是台灣或美國，都不會讓警方對被告做精神鑑定，因此現階段傳出孫安佐被認定「精神不濟」的消息，他抱持存疑態度。

歐陽弘接著補充說明，若在美有例外情形是於檢方起訴前，被告律師先和檢方溝通，要求先做檢定，用意是透過精神抗辯，替被告爭取類似台灣緩起訴、保護管束等處遇。

另外，歐陽弘還表示，若真有專業醫療人員替孫安佐做鑑定，應也不會是「精神不濟」的結論，因為這只代表精神狀況不好，而警方所認定的「精神不濟」，可能只需睡一覺就好了，因此沒有司法上的效果。而歐陽弘在網上搜尋外媒報導並未查到相關消息，加上美方也不會選在周末假日公布，所以他認為案件發展還待確認。

(中時電子報)