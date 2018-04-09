蘇貞昌戰新北？港媒：蘇將面臨內外夾擊 挑戰才要開始

2018年04月09日 04:27 中時電子報 高德順

高雄市長陳菊即將接任總統府秘書長，又將勸進前行政院長蘇貞昌參選新北市長，再次牽動民進黨內派系神經。立委高志鵬昨挑明的說，「過去若選輸，黨主席要辭職，行政院長要下台」，被認為是指向新潮流。隨著年底選舉只剩半年多，民進黨內派系較勁也開始白熱化。

中評社報導，為了讓蘇貞昌順利出征新北市，花蓮縣艱困選區民進黨也將提名，非新系的民進黨花蓮縣議員劉曉玫，將力戰國民黨立委、縣長夫人徐臻蔚；擺平已經表態參選、屬新系的行政院東服中心執行長許傳盛，為的是「平衡派系」，讓前行政院長游錫堃所屬的派系「正國會」不要有太大反彈。

但屬於「正國會」的高志鵬話講得很明白，過去慣例都是選舉若選不好，黨主席要負起責任辭職下台，行政院長也要負責。這話是說給蔡英文、也是給新潮流聽的，既然要拱蘇貞昌選新北市長，若新北選輸，蔡英文、賴清德就得負責。

報導指出，蘇貞昌2010年宣布參選台北市時曾說，不會再戰新北的理由，是已選過兩次，現在若再度挑戰新北市長，該如何自圓其說？另外，70歲蘇貞昌取代子弟兵吳秉叡參選，引起世代交替的質疑聲浪，也會成為選戰的主調。在面對黨內派系壓力及黨外對手攻擊下，蘇貞昌的挑戰才要開始。

(中時電子報)