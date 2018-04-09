影》大谷翔平無安打7上才破功 無失分豪奪2連勝

2018年04月09日 06:07 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

「二刀流」大谷翔平9日在大聯盟第2次先發登板，面對初登板碰過的運動家打者，大谷表現更上層樓，以刁鑽的指叉球讓打者屢屢揮空，前6局就飆出11K，創天使投手主場初登板紀錄，且連續解決19名運動家打者，直到7局上才被塞米安（Marcus Semien）敲出首安，「無安打比賽」破功。

大谷最終以91球完成7局先發後退場，共投出12次三振，天使打線也相當捧場，最終以6比1擊敗運動家，大谷翔平也拿下開季2連勝與大聯盟生涯主場首勝。

卓奧特於3局下擊出陽春全壘打，回到休息室與隊友慶祝。（路透）

大谷1局上就以連3K為天使主場初登板揭開序幕，其中除了第2棒塞米安是以速球拿下三振，另兩人最終都是以指叉球奪K。4局上，大谷再次三振塞米安，甚至催出此役最快的100哩速球。

大谷5局上又連送3張老K，前5局只投65球，連續解決運動家15名打者。天使打線也以火力相挺，「生化人」普侯斯（Albert Pujols）1局下揮出1分打點二壘打，先馳得點，「神鱒」卓奧特（Mike Trout）3局下以陽春炮跟進，5局結束天使就以5比0領先運動家，奠定勝基。

前兩輪18人次對決，大谷沒讓任何運動家打者站上過壘包，直到7上1出局後，大谷連投兩壞球數落後，接著一記96哩速球被塞米安逮中，揮出左外野安打，沒能挑戰無安打甚至完全比賽的壯舉。

7上大谷控球有些走調，被敲安後又保送3棒勞瑞（Jed Lowrie），讓運動家站上得點圈。此時天使投手教練喊暫停上丘安撫，大谷也讓克里斯戴維斯（Khris Davis）擊出投手前軟弱滾地球，再以極品指叉球K掉歐森（Matt Olsen），化解二、三壘有人的失分危機，大谷還激情的握拳狂吼。

大谷雖然未能投出無安打比賽，仍繳出7局無失分好投，僅被擊出1安，投出12次三振與1次四壞球，本季兩度登板都是「優質先發」，自責分率降為2.08。

(中時電子報)