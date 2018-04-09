綠北市長自推？禮讓？小英：未定論、沒處理好可能會...

蔡英文總統(資料照)

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中時電子報

民進黨新北市長人選呼之欲出，台北市要自推人選？或禮讓市長柯文哲？蔡英文總統接受媒體專訪表示，目前還沒有定論，因為民進黨的基層有不同的聲音，就怕處理得不好就分裂了；至於有沒有可能尋求2014模式，再度跟柯文哲攜手？蔡英文沒給答案！

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蔡英文接受年代新聞專訪，針對台北市長人選議題表示，到現在沒有定論，因為還沒有開始整合的過程。先完成議員提名，再跟議員們交換意見。蔡說，不要小看民進黨的基層，他們是很有看法，民進黨如果這一局沒有處理好，就很可能在台北就分裂了。

媒體問，是否有私下先找柯文哲聊聊？蔡說，市長與總統在公務上本來就會有互動的機會，我覺得..偶爾我們也會討論一下。至於是否是怕柯文哲選2020，才要禮讓柯? 蔡答，不會啦，對一個做總統的來講，最重要的是2018啊，2018一定要選好。

蔡英文表示，柯文哲從一個醫生，到台北市長候選人，然後做了台北市長，現在要尋求連任，柯P從一個素人走向政治這條路上，某種程度也越來越像政治人物吧。網友認為，講廢話就是了，素人當了3年市長當然也會進化。先看看自己選前的勞工政見吧,選上後變怎樣？DPP變最多了，完全變成kmt2.0；謙卑謙卑再謙卑結果變不爽不要投？誰翻臉跟翻書一樣？

(中時電子報)

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