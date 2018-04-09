4／9三大報頭條要聞

2018年04月09日 07:19 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

●歷經2個月的徵詢折衝，總統府祕書長人事案終於塵埃落定，蔡英文總統接受政論節目專訪時，證實4月11日召開記者會宣布高雄市長陳菊接任總統府祕書長人事案，高市府隨後也發布新聞表示，戰士沒有選擇戰場的權利，陳菊決定承擔並將襄助總統綜理政務，推動民進黨政府的改革價值與工作。府方表示，陳菊預計將等總統21日出訪非洲友邦返國後，才會正式上任。

●行政院長賴清德多次主張台獨，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，賴的做法不僅讓兩岸從冰封掉入高度不穩定的險境，更徹底終結蔡英文總統「維持現狀」的兩岸政策。他說，賴揆缺乏謀略卻暴虎馮河，製造衝突卻無人獲利，滿足個人口舌之快，賠上兩岸和平穩定，「毫無疑問，他確定成為破壞現狀的新麻煩製造者」。

●花蓮大地震屆滿2個月，震災發生時花蓮縣長傅崐萁不眠不休在災區穿梭指揮救災，並趕在1個月內把雲翠大樓等倒塌危樓拆除完畢，展現驚人效率，根據旺旺中時媒體集團最新民調，傅崐萁在救災或復原重建的表現滿意度和信心，皆獲7成以上縣民肯定。

●為推升台股再創新高峰，金管會主委顧立雄要祭三招，一是吸引大型獨角獸企業或台商企業在台掛牌，增加投資話題；二是擴大台股基金，鼓勵投資人持有台股基金逾5年者，投資金額一年可有2.4萬元免稅額；三是增加外資多元性及匯出便利性，尤其要吸引日資來台投資台股，規模至少3000億元。

◎旺報

●在兩岸關係呈現僵局之際，大陸知名國際問題專家、中國人民大學國際學院教授金燦榮表示，有3個國家想打台灣牌，分別為美國、日本，與印度，其中對大陸而言，影響最大的還是美國。在美國手中握有的軍事牌、貿易牌、外交孤立牌紛紛失靈之際，台灣已成為美國著急時所用的牌。

●近日美國與大陸的貿易戰引發全世界關注。另一方面，在南海中美兩國帶頭的雙方軍演不斷，似乎也是刀光劍影。很多國際學者和專家指出，南海爭議的焦點並不在於一些無人島，或是其周圍有限的漁業資源、深埋海底未開發的石油，實質是中國與美國之間矛盾的一個反映點。

●在兩岸冷對抗、美國打台灣牌之際，蕭習會確定將於明天（10日）下午登場，將以閉門形式舉行約30分鐘，前副總統蕭萬長將於10日下午6點左右，舉行記者會說明蕭習會成果。預計蕭萬長將向習近平提出「兩岸企業共同體」理念，並盼惠台31條能更進一步讓台商全面享有陸資企業待遇；大陸國家主席習近平除重申九二共識外，也將就台灣不應隨美國打台灣牌起舞，作出警示。

●相隔近7年，中國大陸總理將首次訪日。大陸國務院總理李克強將於5月初訪日，據日本共同社8日報導指出，李克強預定5月9日赴日，當日召開中日韓領袖會談，10日出席由日本經濟團體聯合會（經團聯）主辦的「中日和平友好條約締結40周年紀念招待會」，11日前往北海道出席在札幌舉行的「日中知事省長論壇」，並參觀汽車零件工廠之後返國。

◎工商時報

●為推升台股再創高峰，金管會主委顧立雄要祭三招，一是吸引大型獨角獸企業或台商企業在台掛牌，增加投資話題；二是擴大台股基金，鼓勵投資人持有台股基金逾五年者，投資金額一年可有2.4萬元免稅額；三是增加外資多元性及匯出便利性，尤其要吸引日資來台投資台股，規模至少新台幣3,000億元。

●內政部國家住宅都市更新中心預估最快今年7月正式掛牌運作，將以專責人力為加速公辦都更增添動能，其中今年將正式啟動台北信義區兒福基地及板橋浮洲商業區等5大公辦都更案，至少投資逾400億元，帶動超過1,400億元經濟利益。

●月前在立法院財委會上一場關於ODA（政府開發協助計畫）的論戰，在朝野間引起軒然大波，事實上，台灣的政策銀行包括輸出入銀行、台銀等，若依照台灣長期師法的日本ODA制度精神來看，所應扮演的角色，並非是最上層的日本的JICA（日本國際協助機構），而應是第二層的JIBC（日本國際協力銀行）角色，JIBC的前身也正好是日本輸出入銀行。

●川普大打貿易戰又有最新武器！《華爾街日報》引述官員說法指出，美國政府擬針對進口車輛實施更嚴格的排放檢驗規範，藉此讓進口車成本增加以保護國內汽車產業，這也是繼調升關稅措施後，川普又築起一道「非關稅壁壘」的保護主義高牆。

(中時電子報)