日本島根縣發生芮氏規模6.1強震 4人受傷

2018年04月09日 09:11 中時 黃菁菁

日本島根縣9日凌晨1時32分左右發生芮氏規模6.1的地震，最大震度5強，且發生多起震度4左右的餘震，已傳出土石崩塌、道路阻塞以及4人受傷等災情。日本氣象廳呼籲民眾留意餘震。觀光客也應隨時留意地震消息。

日本氣象廳指出，地震的震央在島根縣西部，該縣大田市觀測到的最大震度為5強，震央深度12公里，使得以日本中國地方為主的廣大範圍都觀測到劇烈的搖晃。

知名觀光地出雲市等則觀測到5弱的震度、松江市、岡山縣倉敷市、鳥取縣米子市、廣島縣三次市、愛媛縣今治市等震度4。氣象廳指出，今後1週左右仍可能發生相同規模的地震，故呼籲民眾留意。

日媒報導，這起地震造成許多住宅和店面的玻璃震碎、苅田神社的鳥居倒塌、土石崩塌、道路阻塞、停水、停電等災情。

大田市至上午5時50分已有4人受傷，1名58歲男性被從櫃子上掉落的收錄音機砸到頭受傷，80多歲的女性因地震搖晃感到胸口疼痛而送醫急救，17歲男性從床上摔落地，造成右腳骨折，還有人臉撞到門受傷等。

大田市至上午4時50分的統計，共有23處道路隆起、崩塌等，建築物出現裂痕及牆壁倒塌等共16件。基礎建設也受到影響，共23處水管破裂，造成108戶停水。大田市的50處避難所目前有171人避難。

中國電力公司島根分社指出，大田市內最多約有100戶停電，至上午5時2分已恢復。地震並未對島根核電廠造成影響。

(中時)