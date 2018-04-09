台灣人才為何走向海外？徐世榮揭最大主因

2018年04月09日 08:14 中時電子報 謝雅柔

台灣人才外流狀況日益嚴重，科技部長陳良基、教育部次長姚立德日前率領11所國立大學校長或副校長抵達洛杉磯，並於3日在加州大學洛杉磯分校舉辦海外攬才說明會。對此，政大地政系教授徐世榮直言，「台灣人才為何走向海外，是因為台灣不要他們」。

台灣陷入人才外流危機，主因為長久以來的低薪以及產業無法升級等結構問題。而大學畢業生起薪太低，不僅比新加坡、香港低一大截，甚至也低於大陸一級城市的水平。

科技部與教育部在美國一連舉辦四場海外攬才說明會，科技部長陳良基表示，海外攬才主要為號召國際年輕優秀的科研人才，回到台灣任教或科學研究。隨行成員除科技部、教育部、駐外科技組及教育組成員外，台灣10所頂尖大學的校長、副校長及一級主管等也參與其中

對於科技部與教育部正率領多位大學校長在美國徵才，是要徵本國目前正在海外留學的人才嗎？徐世榮直言「不是的」。徐向目前正在海外唸書或做研究的本國學子喊話，「他們不是為了招募你們而去，他們主要是要去招募能夠以英文發表期刊論文的外國學者」。

徐世榮舉政大為例，他說校方為了追求國際排名及強調純英文的教學，目前徵才大抵都是以能夠發表英文期刊文章的人才優先，因此所徵得的人才有許多位都是不會講中文的外國人。這些國外人才雖優秀，但根本就不認識也不瞭解台灣社會，要如何幫忙解決台灣的問題呢？留學海外返國的畢業生目前幾乎都是沒有機會，更遑論台灣自己培養出來的博士畢業生？許多系所私底下都奉勸本國優秀學子不要來政大應聘，為什麼？因為現在來政大應徵教職大概都只是被羞辱而已。「若標榜社會人文的頂尖大學都是這樣子在運作，試問其他以理工科為主的學校呢？」徐世榮感嘆表示，台灣人才為何走向海外？「是因為台灣不要他們！」

(中時電子報)