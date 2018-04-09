MLB》領5K當不成英雄 史坦頓惹怒洋基球迷

2018年04月09日 08:51 中時電子報 蔡銘仁

史坦頓(Giancarlo Stanton)在洋基開幕戰，轟雙響炮贏得滿堂采，然而，他低潮時，洋基球迷可沒讓他好過，洋基今(9日)於主場迎戰金鶯，延長12下一二壘有人，史坦頓沒當成英雄，領到單場第5K成最後出局數，洋基以7比8吞4連戰第3敗，史坦頓慘遭憤怒的洋基球迷噓爆。

洋基昨贏球中止二連敗，此役再度於主場跟金鶯交手，打線相當夠力，揮出16安攻得7分；但洋基投手群不爭氣，先發J.蒙哥馬利(Jordan Montgomery)投4.1局被打10安失4分，吉曼(Domingo Germán)中繼2.2局失3分，使得雙方7局打完，戰成7比7平手。

兩隊平手一路僵持到延長12上，金鶯才突破封鎖，狙擊華倫(Adam Warren)攻下超前第8分。洋基也不是沒機會反撲，12下靠2保送和失誤，無人出局進占滿壘，但賈吉(Aaron Judge)擊出雙殺打，已經吞4K的史坦頓第五度上場，又吞K讓金鶯收下比賽勝利。

史坦頓狀況開高走低，開幕戰轟出雙響炮後，表現低迷至極，至今42打數僅7安，其中包括3轟，打擊率僅有1成67，且吞下多達20K，如今被三振率41.7%，是全聯盟第五糟。史坦頓成為比賽「終結者」，整場毫無貢獻，成為被洋基球迷猛噓的箭靶。

史坦頓美國時間4月3日對光芒，單場被5K被噓，本周最後一戰又被5K，他坦言，這是很糟糕的一周，「但球季很長，有幾場比賽也打得不錯，我會翻轉現況，幫助球隊贏球。」賈吉也對史坦頓有信心，堅信他能調整回來，「等到8月，我們會笑著回顧這一切。」

史坦頓會低潮，洋基總教練波恩(Aaron Boone)認為，只是抓不準出棒時機，問題並不嚴重，也相信一旦史坦頓找回身手，一切都會被擊沉。洋基接著短暫休息1天後，將跟世仇紅襪進行三連戰，史坦頓的表現肯定仍會是焦點之一。

(中時電子報)