抵制教育部卡管 藍委將動員「問到飽」

2018年04月09日 08:56 中時電子報 林郁庭

教育部「卡管」手段愈來愈激烈，國民黨立委決定動員行動抵制教育部，下周開始由七位國民黨召委輪番安排跟教育部有關的案子，欲邀請教育部長潘文忠到立院報告，讓立委們質詢「問到飽」，反祭出「7道金牌」以顯示潘文忠在此事絕對不能迴避，應對外界有所交代。

卡管案無上限，教育部組成跨部會諮詢專案小組，於4月中提出諮詢意見，做為教育部後續決策參考，被認為是不惜召開跨部會小組也要「卡到底」。對此，國民黨立委質疑沒有法源依據，即使台大校長遴選委員會的決定「確認外界指控不成立，管當選並無疑義」，但教育部不理，藐視大學自治與學術自主，決定抵制教育部。

國民黨團首席副書記長曾銘宗表示，上周一原本財委會開會通知是邀請教育部針對「過去10年邁向頂尖大學計畫執行情形」做報告，當時教育部以「管中閔的人事案近兩天會核定」為由拜託暫緩報告，沒想到最後不僅沒核定，還要開跨部會小組繼續卡管。曾銘宗表示，既然如此，下周他擔任召委不可能再放過潘。

據《聯合報》報導，內政委員會召委楊鎮浯表示，如果教育部繼續卡管「卡得太難看」，國民黨7個個委員會，每一個委員會都會於質詢時，盡力找跟教育部相關的議題，包括校園安全、校園毒品，或是大陸來台學術交流等議題來要求潘文忠列席說明。

(中時電子報)