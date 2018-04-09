首見龍蝦主題火鍋店 龍石鍋物新北平價賣澎湃

2018年04月09日 09:02 工商 姚舜

〈龍石豪華海陸雙人套餐〉的海鮮盤內，除了有一整隻波士頓龍蝦，還有大干貝、白蝦、草蝦、海大蝦、天使紅蝦、蛤蜊、廣島生蠔、透抽、鱸魚片，以及手工花枝與蝦仁漿等共11種海鮮，澎湃且超值。（圖／姚舜攝）

〈龍石鍋物〉的「饗焰石頭鍋」，會先在鍋內爆炒龍蝦頭和蝦殼，然後加入白蘭地酒點火引燃，俟酒精揮發後再倒入龍蝦湯讓食客煮火鍋。（圖／姚舜攝）

有了整隻波士頓龍蝦助陣，〈龍石饗焰石頭鍋〉的賣相十分華麗且誘人。（圖／姚舜攝）

除了各式海鮮外，〈龍石鍋物〉的「豪華海陸雙人套餐」，亦提供不同肉品與特調沾醬讓消費者選擇。（圖／姚舜攝）

〈龍石鍋物〉的豬肉是採用〈究好豬〉，雞肉涮料（如圖）則是採用全程採用全植物性飼料且不使用抗生素飼養的品牌雞肉〈舒康雞〉。（圖／姚舜攝）

到〈龍石鍋物〉啖鍋，亦可享用〈鮮榨牛油石頭鍋〉，用牛油蔬菜湯頭涮食不同部位美國牛肉。（圖／姚舜攝）

漂亮的油花分布，說明了〈龍石鍋物〉所用牛肉涮料等級不俗。（圖／姚舜攝）

〈龍石鍋物〉的〈現榨牛油石頭鍋〉，開鍋時會先將牛油塊放入鍋中與蔥段爆炒後再倒入蔬菜高湯。（圖／姚舜攝）

豪華海陸雙人套餐所附海鮮盤內，有肥大的廣島生蠔。（圖／姚舜攝）

石頭火鍋開鍋前都會先在鍋內炒料爆香，所以湯頭也比日式涮涮鍋更鮮更濃。（圖／姚舜攝）

開在新北市永和永安市場捷運站旁的〈龍石鍋物〉，是採個人鍋形式供應，餐廳共有51個客席座位並有一間包廂。（圖／姚舜攝）

繼〈CAPTAIN LOBSTER〉龍蝦堡之後，進口波士頓龍蝦的新饗集團董事長彭元奎（由左至右）再度攜手杰立餐飲集團執行長楊哲瑋與董事何彥儒合資開〈龍石鍋物〉，跨足火鍋市場。（圖／姚舜攝）

天生有一雙大螯的波士頓龍蝦這些年成了台灣餐飲業界的「集客明星食材」，Buffet百匯自助餐廳更以「波士頓龍蝦吃到飽」的訴求門庭若市，眼見波士頓龍蝦具強大聚客能力，進口波士頓龍蝦供應給各大觀光飯店與中西餐廳的海鮮食材貿易商新饗集團，決定攜手以〈開丼〉燒肉丼飯快速發展連鎖的杰立餐飲集團合資開設〈龍石鍋物〉火鍋餐廳，正式跨足火鍋市場，首家〈龍石鍋物〉餐廳並已於日前在新北市永和的永安市場捷運商圈開賣。

〈龍石鍋物〉標榜為「進化版個人石頭火鍋」餐廳，即使一個人亦可享用石頭火鍋，同時更是「台灣第一家龍蝦主題火鍋店」，挾投資股東自身就是波士頓龍蝦與各式海鮮進口商的雄厚背景實力，這裡除可以嘗到「豚骨高湯鍋」、「蔬菜高湯鍋」，以及用牛油與蔬菜高湯熬煮湯頭的「鮮榨牛油石頭鍋」外，更有用龍蝦頭與龍蝦殼熬製湯頭的「龍石饗焰石頭鍋」，其中內有一整隻龍蝦與廣島生蠔與大干貝等其它10種海鮮與肉品的「龍石豪華海陸雙人套餐」，非常豐富澎湃，且更只要價1799元，換算下來每人千元有找，比起西餐廳單點半隻焗烤龍蝦就要價近千元，更是超值爆表。

「龍石饗焰石頭鍋」的湯頭可以稱為是「火鍋版的龍蝦Bisque」。Bisque，是源於法菜的一種西式濃湯，廚師通常會用大類的魚肉、貝類或具有甲殼素的蝦蟹，以及蔬菜泥熬製高湯，並加入奶油或麵粉、米漿增加濃稠度。而熬製龍蝦Bisque時，則廚師通常會用烤過的龍蝦頭與蝦殼，以及炒出香味與甜度的洋蔥、西芹與胡蘿蔔等蔬菜熬煮，由於蝦蟹會釋放出甲殼素，所以龍蝦湯的湯頭呈橘紅色。

「龍石饗焰石頭鍋」的湯頭只帶著微微的橘紅色，且湯頭質地也不像西餐廳內的〈法式龍蝦湯〉如〈米茶〉般那麼稠綿。「如果那麼稠，就沒有辦法涮料了呀！」，新饗董事長彭元奎表示，〈龍石鍋物〉賣的是火鍋，所以熬煮龍蝦湯頭時下手沒那麼重，也沒有在湯內摻了奶油或麵粉，如此湯頭既可以保留龍蝦的鮮甜滋味，又方便客人涮料，更重要的是「湯頭喝來沒有太大的負擔」，才不會變成了「痛風鍋」。

石頭火鍋與日式涮涮鍋或中式火鍋的不同，除熬煮湯頭的用料有別，最大的差異是石頭火鍋在「開鍋」時，會由廚師或服務人員用香麻油在鍋內將洋蔥或大蒜等辛香料先爆香後，再在鍋內倒入湯頭點火熬煮。這個動作使得石頭火鍋的湯頭更香、更濃，也更油。

〈龍石鍋物〉的「龍石饗焰石頭鍋」在開鍋時就有一段「火焰Tanle秀」。服務人員將龍頭頭與殼，以及洋蔥、西芹、牛番茄、月桂葉與一點番茄糊在鍋中爆炒出香味後，再加入白蘭地酒、點火引燃紅焰，有如西餐的Flambe，極具視覺效果。俟酒精揮發後再注入龍蝦湯，所以這湯頭還帶著微微酒香。

採個人鍋套餐供餐的〈龍石鍋物〉，是按湯頭與食材涮料不同計價，以蔬菜昆布湯頭配雪花牛(5盎司），則每份259元。若是用雪花牛搭龍蝦湯則399元。所有套餐並附菜盤、附餐、甜點與主廚特製沾醬。

〈龍石鍋物〉的食材用料不俗，除了牛都是美國牛，豬肉則是採可溯源的〈究好豬〉，雞則是 採用全程採用全植物性飼料且不使用抗生素飼養的品牌雞肉〈舒康雞〉，食安無虞。而雙人同行，則最聰明的消費方式是享用「龍石豪華海陸雙人套餐」，售價1799元的此套餐海鮮盤內，除了有一整隻波士頓龍蝦，還有大干貝、白蝦、草蝦、海大蝦、天使紅蝦、蛤蜊、廣島生蠔、透抽、鱸魚片，以及手工花枝與蝦仁漿等共11種海鮮，澎湃且超值。

〈龍石鍋物〉主廚特調的沾醬亦有多種選擇，其中適合配海鮮的「水果醋」主要是以日本百年品牌的Mizkan橙醋加入了柴魚昆布、醬油、味醂，還有蘋果水泥和金桔調製。供肉品占用的「胡麻醬」是用日本二重胡麻醬與花生醬、辣豆瓣和豆腐乳與味醂調製。而「泰式酸辣醬」則用泰國魚露、椰糖、綠辣椒、朝天椒和香菜與蒜頭調製。

(工商)