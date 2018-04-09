韓國瑜遷戶籍至林園 將宣布參選高雄市長

韓國瑜上午將戶籍遷往高雄市林園區王公里，立刻向媒體出示新的身分證。（林宏聰攝）

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韓國瑜說這是他從小到大第一次遷戶籍，情緒有點激動。（林宏聰攝）
支持者在戶政事務所外舉牌相挺。（林宏聰攝）

國民黨高市黨部主委韓國瑜上午9時將戶籍遷至林園區王公里，數十位支持者在戶政事務所外高舉牌子「親愛的，終於等到你了」，表達支持；韓國瑜表示，「民心思變」是國民黨勝選的唯一條件，選擇遷戶籍至勞工、農漁民最多的林園，正代表政治工作永遠與基層在一起；他預計10點半正式對外宣布參選高雄市長。

韓國瑜說，高雄各區都有朋友邀他將戶籍遷過去，最後選擇高雄最南端、基層最多的林園區，目前是寄戶口至王公里的友人家中，未來再考量競選活動便利性，不排除在高雄置產。

韓國瑜填寫申請資料時表示，這是他從小到大第一次遷戶籍，心情有點激動，覺得人生充滿神奇，而要繳交規費時，他掏出100元鈔票，也不忘開玩笑說，國民黨沒錢，現在他每次掏錢都很緊張。

林園大寮在地國民黨議員參選人王耀裕、邱于軒及其他選區參選人孫健萍、朱挺玗、鍾易仲等人均全程陪同，韓國瑜上午9時完成戶籍遷移，林園區人口從原本7萬15人增至7萬16人，他拿著新的身分證給媒體拍照，自嘲上一張身分證照片頭髮比較多，現在變少了。

高雄市黨部預計10點30分開記者會，韓國瑜將正式宣布參選高雄市長。

(中時)

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