為何現切水果1500元還買得下手？他曝消費者共通「特質」

觀光客久聞台灣水果美名，逛士林夜市紛紛掏錢購買。（示意圖非新聞事件攤商/本報系資料照/記者賴廷恆攝）

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中時電子報

士林夜市現切水果7袋1500元掀起社會輿論，知名電玩實況主「統神」張嘉航今(9)日在臉書指出，「你要罵他貴，我不反對；說奸商價，是真的蠻奸的」，但他也說，若覺得買貴了，本來就要跟店家商量，「自己要買這麼貴的怪誰」，認為這類消費者特質就是臉皮薄。

他昨日發文批水果攤商宰客行為，譙「台灣連還不如泰國」。但他今日再發文說，原先以為是攤商滿天喊價，但實際上業者有標示價格、沒強迫購買，「講難聽點就是買的人臉皮薄、不好拒絕，這種就是所謂人的特質」。

他舉例，「像我進去店家，東西太貴我就直接出來；有些人跟我一起去吃飯的就跟我說『都坐下來了』。傻眼，你又還沒點東西，是有啥不好意思」。

他認為，就算水果切了，這種冰了根本沒差的東西，消費者能嘗試跟店家好好說；若店家不給退，再上來開大砲沒差。「就事論事，今天人家沒強迫你，你自己覺得你買貴了，本來就要跟店家商量，個人問題」，讓他反問「自己要買這麼貴的怪誰」。

南北兩地著名觀光景點消費糾紛頻傳，前陣子有批踢踢網友發問，「那算了，我不買了」真的可以對店家說嗎？有網友反諷，「你恐怕會被市場機制淘汰」、「平安回家比較重要」；另有網友認為，「觀光客沒時間啦，還不是自願乖乖付錢」、「不怕被當奧客的話」、「就怕你吃完了才問多少錢」。

(中時電子報)

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