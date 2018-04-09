媽媽遠端監控老師「粗暴」餵小孩 反被網友酸爆

一名媽媽PO網指控幼稚園老師「粗暴」餵小孩，反被網友酸爆。(翻攝爆料公社)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

老師難為！一名媽媽指控台南某幼稚園老師，不顧小孩反抗強行熊抱餵食，該名家長「遠端」監看監視器，看到兒子哭得淅瀝嘩啦「看不下去」立即打電話制止園方，並將這段遭遇po上網路訴苦，不過網友不領情，反教訓媽媽「有空一直看遠端 為何不自己顧呢？」

一名媽媽網友在《爆料公社》怒控幼稚園老師的「暴行」，她表示每日遠端觀察幼稚園，發現老師剝奪她兒子的遊戲時間，不讓他離開教室，再控兒子中午不吃飯，老師叫他罰站、帶到大班當眾餵食，媽媽不滿老師聯絡簿沒提到她的孩子有上訴狀況，和老師溝通時也被敷衍帶過。

媽媽網友心疼孩子哭喊不想上課，甚至情緒出現異常，透過監視器看到兒子翻倒桌子、餐袋丟地上，她懷疑老師有對兒子施暴，向就讀同間幼稚園的大女兒詢問，女兒指出「老師餵他(弟弟)，就說快吃，吞下去」，這下媽媽氣不過，認為兒子被老師「欺負」，要求園方給交代，還指控園方故意隱藏關鍵畫面。

貼文一曝光，網友反紛紛斥責媽媽監視幼稚園行徑太誇張，批「有空一直看遠端，為何不自己顧呢？」、「一天到晚盯著監視器看妳也很閒，小孩怎麼不自己帶」，「妳要不要帶回家自己伺候？人家老師顧你兒子一個人嗎？」還有網友替幼稚園師叫屈「幼教老師真的很辛苦，雙方應該多溝通才是」、「我小孩也會不吃飯被罰站，我覺得是合理的啊至少後面有去睡，比動手打人好吧！」、「老師很難為，不想辦法讓他吃，就被家長投訴老師為什麼不餵小孩。」

(中時電子報)

媽媽遠端監控老師「粗暴」餵小孩 反被網友酸爆
教育部活動人氣差 承辦商裝成民… 餐廳包廂傳麻將聲！警甕中捉鱉搗…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。