媽媽遠端監控老師「粗暴」餵小孩 反被網友酸爆

2018年04月09日 09:38 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

老師難為！一名媽媽指控台南某幼稚園老師，不顧小孩反抗強行熊抱餵食，該名家長「遠端」監看監視器，看到兒子哭得淅瀝嘩啦「看不下去」立即打電話制止園方，並將這段遭遇po上網路訴苦，不過網友不領情，反教訓媽媽「有空一直看遠端 為何不自己顧呢？」

一名媽媽網友在《爆料公社》怒控幼稚園老師的「暴行」，她表示每日遠端觀察幼稚園，發現老師剝奪她兒子的遊戲時間，不讓他離開教室，再控兒子中午不吃飯，老師叫他罰站、帶到大班當眾餵食，媽媽不滿老師聯絡簿沒提到她的孩子有上訴狀況，和老師溝通時也被敷衍帶過。

媽媽網友心疼孩子哭喊不想上課，甚至情緒出現異常，透過監視器看到兒子翻倒桌子、餐袋丟地上，她懷疑老師有對兒子施暴，向就讀同間幼稚園的大女兒詢問，女兒指出「老師餵他(弟弟)，就說快吃，吞下去」，這下媽媽氣不過，認為兒子被老師「欺負」，要求園方給交代，還指控園方故意隱藏關鍵畫面。

貼文一曝光，網友反紛紛斥責媽媽監視幼稚園行徑太誇張，批「有空一直看遠端，為何不自己顧呢？」、「一天到晚盯著監視器看妳也很閒，小孩怎麼不自己帶」，「妳要不要帶回家自己伺候？人家老師顧你兒子一個人嗎？」還有網友替幼稚園師叫屈「幼教老師真的很辛苦，雙方應該多溝通才是」、「我小孩也會不吃飯被罰站，我覺得是合理的啊至少後面有去睡，比動手打人好吧！」、「老師很難為，不想辦法讓他吃，就被家長投訴老師為什麼不餵小孩。」

(中時電子報)