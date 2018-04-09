海拔200公尺到玉山都看得到！野山羊萌樣愛撒嬌

2018年04月09日 09:39 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

去年9月出生野山羊寶寶「長稻」健康長大，但依然喜歡和媽咪撒嬌！你知道嗎？超可愛的野山羊其實是稀有動物呢？台灣野山羊的野外族群，分佈在海拔200公尺至3800公尺都看得到！

原稱台灣長鬃山羊的台灣野山羊，生態習性及所需環境相當特殊，但在台北立動物園的照顧下，圈養族群轉眼已經生活了將近44年，也能夠穩定繁衍。去年9月中旬野山羊家族又多了位新成員，在媽媽「長茗」的悉心守護下，寶寶「長稻」正穩定地成長中！

野山羊家族又多了位新成員，在媽媽「長茗」的悉心守護下，寶寶「長稻」正穩定地成長中！（台北市立動物園提供）

去年9月15日出生的男寶寶「長稻」，在媽媽「長茗」的引導及協助之下，很快地就學會站立及在陡坡上行走，並跟著媽媽到處認識環境。個性膽小的牠們，只要一聽見異聲就會立即逃跑，躲進草叢中小心地觀察四周有無危險。

野山羊媽媽「長茗」和寶寶「長稻」一起享用早餐。（台北市立動物園提供）

母性良好的「長茗」並不會刻意限制「長稻」的探索，但仍時時保持警戒，當感覺危險靠近時，「長茗」會立即奔至兒子身邊，寸步不離地守護著「長稻」；在如此細心呵護之下，難怪「長稻」能快速熟悉環境，並且自在地四下活動了！

台灣野山羊是台灣唯一的原生牛科動物，也是台灣特有種，無論雌、雄個體，頭上均有一對向後彎曲之圓錐狀角，終身不脫落。領域性極強的牠們，會利用眼睛下方的腺體做標記，也會選擇固定的樹幹磨角好宣示領域。

台灣野山羊的野外族群，分佈在海拔200公尺至3800公尺，較常在晨昏活動，腳蹄部構造特殊的牠們，出沒裸露岩石和險峻陡峭山區一點都不困難，甚至具有2公尺高的跳躍潛力，奔跑的時速則可以達到20公里。由於獵捕壓力及其原生環境遭到過度的開發利用，台灣野山羊野外族群面臨生存危機，目前被列為珍貴稀有保育類野生動物。

在台灣美麗的山林存在著許多野生動物，牠們與台灣野山羊一樣，因為自然棲息環境遭到破壞、加上許多人為活動所衍生的種種問題，而面臨生存壓力。如果我們能多關心、多愛護這些可愛的野生動物，珍惜並適當的利用自然環境，就能讓牠們擁有舒適安全的家，繼續在台灣的森林裡快樂生活！

(中時電子報)

保育員視角的萌萌照。台灣野山羊寶寶「長稻」。（台北市立動物園提供）