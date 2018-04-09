紅髮通緝犯瀟灑被逮 刑期一查快百年…驚呆了！

台南警在轄區觀光景點逮獲陳姓通緝犯，並送押台南地院歸案，沒想到一查刑期竟然被判了98年11個月，陳嫌當場嚇呆。（莊曜聰攝）

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台南學甲警分局春假期間不放鬆，循線在轄區內一處觀光景點，逮捕一名違反毒品危害防制條例遭通緝2年多的陳姓男子，他躲藏在景點內以賣香腸維生已經數月，卻因與其他攤商起衝突而被警方盯上，最後難逃法網，警方表明身分時，他很灑脫的承認罪嫌，沒想到被帶回台南地院歸案，一查判刑98年11個月，當場腳軟。

學甲警方調查，41歲的陳男是北門錦湖人，年輕時就在鄉里橫行，有槍砲、毒品等前科，經常因為販售二級毒品被抓，是警方的常客，2016年遭到通緝，他自知刑罰難逃，四處流竄躲藏，由於陳男相當狡猾，警方也難以掌握行蹤，這段期間他所涉及的販毒、吸食毒品案也陸續宣判，刑期不斷向上累積。

陳男前女友在學甲一處觀光景點工作，他去年找上門後，就透過關係在該處擺攤賣香腸為生，並掩護逃亡生涯，陳男還染了一頭紅髮，十分顯眼，但景點工作人員及遊客渾不知通緝犯就在眼前，原本低調度日，直到最近他與其他攤商起衝突，還出言恫嚇，才被警方盯上。

經過連日佈線，見時機成熟，學甲偵查隊長尤開欽帶隊前往，先由隊員賴俊宇、黃建中喬裝遊客買票入內，前後包抄將陳男制伏，其他4人再一擁而上，陳男沒多做反抗，僅說「你們終於來了」，束手就擒，也未驚動到當時在場的數十位遊客。

陳男被帶回分局時，一副「有罪就擔」的理直氣壯模樣，警方一調資料，10多件販毒、吸毒案累積了近百年刑期，還以為是眼花，確認後怕陳男想不開，迅速將人帶回地院歸案，法警對陳男說「你知道自己被判98年嗎？」陳男聞言傻眼，當場腳軟，未來得面對至少20年的刑期，瞬間變成小孬孬。

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(中時)

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