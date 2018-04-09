無敵阿嬤人肉佔車位還踹車 網友：這一家人真孝順

2018年04月09日 09:50 中時電子報 戴安瑋

無敵阿嬤人肉佔車位。翻攝爆怨公社

又見人肉佔車位，但今天這位是超級無敵阿嬤！網友今凌晨代友人在爆怨公社po文指，他朋友昨天到金山老街中山堂停車場停車，遇上傳說中肉身霸佔車位的無敵阿嬤，不但猛力踹他朋友的車，還睜眼說瞎話，說他朋友要撞她，阿嬤的兒子未阻止，還幫腔一幅兇巴巴。網友神回:「阿嬤這一家人真孝順」、「人肉佔車位已違法，可罰款300元」。

網友在爆怨公社分享朋友的貼文，並幫朋友抱怨說，其朋友昨下午2點30分在金山老街中山堂停車場停車時，碰到這位無敵阿嬤人肉霸佔車位。其朋友倒車進入停車格時，還猛力狠踹他朋友的車子；一旁的兒子還睜眼說瞎話的說其朋友撞到他母親，還兇巴巴的說他們哪裡佔車位，他朋友報警後才肯離開。

網友朋友並po了三段阿嬤人肉霸佔車位影片，影片中阿嬤指網友朋友的車子要撞她，阿嬤兒子在旁兇巴巴的幫腔。

此po文引起網友熱議，有網友說，「他說你撞他⋯你當下報警沒有一起叫救護車，在跟他說救護車也幫你叫好了等等記得上車去醫院驗傷⋯⋯如果沒有在加吿他一條誣告罪 」、「 老大不小了，還讓媽媽去佔車位」，還有網友說，「這對母子講話動作很多餒，整車的人放阿婆在那人肉擋車也是蠻孝順的」。

另有網友說，「人肉佔車位已違法，根據道路交通管理處罰條例第78條第4款規定，可處300元罰款」。

(中時電子報)