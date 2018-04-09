俄羅斯阿基米德發明展 台灣排名世界第二

環球科大馬拉威學生及台灣學生組成「馬拉威台灣夢想團隊」，發明由APP系統控制的「聲控農田裝置系統」，在今年俄羅斯阿基米德發明展表現出色。（中華創新發明學會提供）

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我國參加今年俄羅斯阿基米德國際發明展，獲得19金19銀4銅以及8面大會特別獎，表現出色。（中華創新發明學會提供）

2018年第二十一屆俄羅斯阿基米德國際發明展成績今天揭曉，台灣獲得19金19銀4銅以及8面大會特別獎，在27個國家中，排名第二，僅次於地主國俄羅斯。其中，環球科大由馬拉威學生和台灣學生共同研發的「聲控農田裝置系統」，獲一面金牌及一面特別獎。

台灣代表團團長，中華創新發明學會理事長吳智堯表示，俄羅斯阿基米德國際發明展是目前國際間規模最大的發明展，今年超過700多件作品參展，競爭非常激烈，但台灣作品仍有亮麗表現。

今年特別的是，首度有來自馬拉威的學生參賽，係環球科技大學展開雙手擁抱非洲學子，用教育幫助他們創造未來美好人生。2013年由馬拉威阿彌陀佛關懷中心的Mnyanya Joseph、Sadi Sadik、Mindano Lowsan以及企管系學生黃健彰共同組成「馬拉威台灣夢想團隊」，發明由APP系統控制的「聲控農田裝置系統」，通過灌溉系統來增加非洲馬拉威的農業生產灌水效益問題。

這項作品的指導教授張宏榮表示，在非洲馬拉威，許多人死於飢餓，許多兒童都而而有食物不足與營養不良的問題，而大多數農民只能依靠雨季來種植農產品，水源不足，因此透過APP以手動和語音操作方式來控制開關，更節省水源。

勤益科大管理學院教師翁國亮教授和學生翁健倫、翁翎華、翁靖茹共同發明「水資源能量轉換系統」，他們在建築物建置密閉式水能源庫，利用水作為能量轉換和儲能系統，順應自然在白天吸收建築物所需的熱，夜晚則排放建築物多餘的熱，能量轉換所需的電力，利用離鋒時段運轉，可減低電力設施成本的投資，節省能源30％～50％，節省能源費用50％～70％以上，獲得一金、一特別獎。

台北市私立復興實驗高級中學學生徐謙德和徐宗德合作發明「分段式安全加油把手」，徐謙德說，摩托車的油門車把常常因為誤觸而發生機車暴衝的意外，因此將把手設計成兩段式，能配合所有機車油門，必須同時握住套體和油門轉環，才能控制油門，減少意外發生，獲得一面金牌和一面特別獎。

(中時)

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