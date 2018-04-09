豬隊友！友人騎車未戴安全帽 害通緝男露餡

2018年04月09日 10:28 中時 郭韋綺

通緝犯徐男剛換發身分證就遭逮。(郭韋綺翻攝)

高雄市徐姓男子因酒駕案遭通緝，因擔心遭查緝，平日外出均由林姓友人騎乘搭載，未料林姓友人騎車不戴安全帽，還光明正大從巡邏員警旁邊行駛而過，不但遭違規告發，後座乘客徐男通緝身分也因此曝光，當場被捕，讓徐男頻搖頭哀嘆遇到豬隊友，悲劇一場。

警方表示，日前巡邏員警於鳥松區本館路與球場路口停等紅燈，發現一輛機車雙載沒戴安全帽，穿梭在車陣內，員警見狀隨即攔下盤查，未料駕駛林男拒絕提供證件。

警方詢問林男姓名、年籍資料，竟回嗆「不告訴你」，一旁徐男看傻了眼，這時員警請徐男出示證件，徐男半推半就拿出剛從鳥松戶政所辦好的身分證，一查才發現徐男為法院發布通緝犯，當場將他逮捕。

原來林男騎車載徐男到戶政事務所辦理遷戶籍，沒想到才離開鳥松戶政事務所，就因為沒戴安全帽交通違規遭警方攔查，徐男提供給警方的身分證還是熱騰騰剛換發的。

徐男供稱，唯恐通緝身分曝光，平日外出都是由林姓友人騎車搭載，希望降低遭查緝風險，沒想到友人交通違規被開罰單，自己卻連坐遭查獲；徐男遭警方上銬，林姓友人還在旁邊嘲諷「你的命運就是這樣，辦好身分證馬上被抓」。全案訊後將徐男依公共危險罪通緝解送歸案。

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(中時)