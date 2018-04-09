賞螢何處去　嘉縣多處賞螢秘境活動豐富

嘉義縣山區每年4、5月都有看不完的螢河美景。（翁聖勳攝）

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翁聖勳
嘉義大學社口林場數量最多的黑翅螢。（嘉義大學提供）

賞螢何處去?嘉義縣自然環境得天獨厚，孕育出無數賞螢秘境，包括嘉義大學位於中埔鄉的社口林場、中埔鄉石石硦村童軍營區旁籐寮仔、阿里山「藍色部落」里佳，竹崎鄉圓潭自然生態園區螢火蟲都是近幾年山區賞螢熱點。

嘉義大學社口林場由於擁有豐富的林相及乾淨沒有汙染的水源，自然孕育出的螢火蟲種類共有15種，尤以黑翅螢數量最多，天黑後的兩個小時內，是最佳的賞螢時機。

中埔鄉鄉長李碧菁表示，境內有多條賞螢秘境，今年公所結合社口林場舉辦賞螢小旅行，帶民眾前往螢火蟲孕育地，一覽螢河之美及遍地螢光。

另4月的每週5至週日傍晚也會有嘉大學生在林場賞螢步道起點處設置攤位，協助民眾手電筒黏貼紅色玻璃紙，同時提供螢火蟲相關資訊的諮詢。

中埔鄉石石硦村藤寮仔，近幾年因農地不施灑農藥，螢火蟲復育成功，每到4、5月整個螢光大爆發，是新興的賞螢熱點，當地種植山蘇的袁長助說，今年將螢火蟲生態導覽結合DIY檳榔染，以小旅行方式歡迎民眾一同感受當地人文生態，活動內容可上臉書「籐寮仔快樂學堂」查詢。

阿里山里佳部落14日、15日舉辦「熊熊螢火」活動，結合阿里山國家風景區管理處里佳資訊站「里佳藍色部落特展」揭幕。活動內容除螢火蟲生態導覽，也帶大家體驗部落特色和走訪步道，夏夜晚風下品嚐部落自助風味料理、觀賞鄒族動感歌舞。

(中時)

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