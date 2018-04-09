又見素人從政 國小校長戴進隆參選台西鄉長

台西國小校長戴進隆素人從政，宣布參選台西鄉長。（張朝欣攝）

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台西國小校長戴進隆近日宣布參選台西鄉長，並公布「翻轉台西，從我做起」參選理念，強調放棄還有15年的校長生涯，就是希望藉由政治素人的投入，翻轉台西的歷史，打造台西鄉成為雲林西海岸的文化之都。

台西鄉土生土長的戴進隆，於2012年擔任台西國小校長，6年來除了致力教育工作，也積極參與社區營造，包括協助營造台西海口生活館、打造台西國小成為海洋學校，此次宣布辭去校長一職投入台西鄉長選戰，讓許多民眾大感意外。

沒有黨派色彩的戴進隆表示，他在台西土生土長50年，從未離開也絕不離開，故鄉就像是他的母親，當他有能力的時候必需留下來為故鄉服務，而不是離開她，面對此次鄉長選舉，有許多民眾對現況感到不滿，所以他毅然挺身而出。

戴進隆說，許多鄉民認為台西鄉長期沒有進步，對此感到失望，因此不斷勸進他投入鄉長選戰，有人在臉書上連署，也有人到他住處表達支持，他看到鄉親對家鄉的種種期盼，認為站出來的時候到了。

放棄還有15年的校長生涯投入選戰，戴進隆強調，他必需辭去校長職務，才能接下翻轉台西的重責大任，他將進行1場乾淨又有格調的選舉，堅持「不買票、不插旗、不攻擊、不造勢」，透過選民組織、公民座談、音樂會訴求政見。

(中時)

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