MLB》大谷指叉球太神 隊友也驚艷：每球都像好球

大谷翔平犀利的指叉球，引發熱烈討論。(美聯社)

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中時電子報

大谷翔平今(9日)首度在天使主場登板投球，生涯第二度面對運動家，霸氣飆出7局失1分好投，憑藉那顆恐怖的指叉球，K得運動家打者頭昏眼花，連他的隊友游擊手寇薩特(Zack Cozart)也讚嘆，「每次看那顆指叉球，我都感覺像好球，但從來沒有1次是真的。」

大谷前役客場跟運動家交手，投6局失3分摘勝，歷經瘋狂的連3戰開轟後，他此役首度站上天使主場的投手丘，眼前的對手，又是前次對決過的運動家。雙方第二度碰頭，彼此都沒那麼陌生，但這次大谷占足上風，投了6局完全比賽，直到7上才被敲安破功。

不可思議的是，大谷製造多達24次揮空，超越薛爾瑟(Max Scherzer)所創單場製造23次揮空紀錄，成為本季單場製造最多揮空數新紀錄。大谷攻城掠地的武器，就是那顆犀利的指叉球，這可讓整場在大谷後方守備的寇薩特，相當印象深刻。

寇薩特形容，大谷的指叉球彷彿從桌上落下，每次都看起來像好球，結果卻不是如此，而是掉到好球帶下方，「剛出手時，就跟速球一樣，這對打者來說更難以掌握。」大谷指叉球能如此有威力，捕手茂多納多(Martin Maldonado)認為，另一個關鍵是他的速球也控得很棒。

「如果速球控不好，打者不會想去打指叉球。」茂多納多認為，大谷能把速球投到想投的位置，會讓打者備感壓力，轉而攻擊他的指叉球。大聯盟記者楊格(Avery Yang)也指出，大谷的速球能控在好球帶邊緣，至少有4次三振是靠速球拿下。

(中時電子報)

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