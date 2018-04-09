老婆外遇爆糾紛？寒舍前董座蔡伯府 恐嚇大舅子遭訴

前寒舍餐飲董事長蔡伯府，因與妻子黃閔暄感情不睦，傳多通簡訊恐嚇大舅子，並赴黃母家裡，涉嫌恐嚇、侵入住居罪，圖為蔡伯府(右)的妻子黃閔暄(左)。(報系資料照)

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前寒舍餐飲董事長蔡伯府，因與妻子黃閔暄感情不睦，去年10月傳多通簡訊恐嚇大舅子黃柏瑜「要綁架你兒子」、「放火燒你家」、「日後不要讓我在艾美看到你」，翌日並赴黃母家裡，涉嫌恐嚇、侵入住居罪。台北地檢署9日依恐嚇罪起訴蔡伯府，另蔡被控侵入住居部分，因黃撤告獲不起訴。

蔡伯府因娶自家飯店員工黃閔暄，情節宛如韓劇《情定大飯店》，一度傳為佳話，但一名超跑男業務員2015年在餐廳上廁所，疑似滑倒摔死，妻子整理遺物時，發現丈夫與黃閔暄有相當露骨的LINE對話記錄，怒告黃女涉嫌通姦。後因雙方達成和解並簽下保密條款，李妻同意撤告，台北地檢署去年12月將黃女不起訴。

但蔡因與黃關係不睦，去年10月28日先傳2通簡 訊給黃女，要她轉告哥哥黃柏瑜「要他小心點」、「要綁豬小弟(黃柏瑜之子)」、「要放火燒他家」。黃女將恐嚇簡訊轉給哥哥黃柏瑜後，問蔡是否恐嚇，蔡仍直接嗆黃，「我什麼事都做的出來」，「他媽的，我就是恐嚇你」、「以後不要讓我在艾美看見你」。

之後，蔡又以3通語音簡訊恐嚇黃，還再傳簡訊恐嚇黃「我什麼事都做的出來」，「不要惹我」，「等我去你媽家裡放火」，翌日，蔡以帶回小孩等理由，前往黃男與母親同住的復興南路住處，事後黃男向士林地檢署控告蔡涉嫌恐嚇及侵入住居罪。

士檢將全案移轉北檢偵辦後，蔡被侵入住居部分，因黃撤告獲不起訴，蔡另涉恐嚇罪部分，北檢今天依法起訴。

(中時)

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