吳碧珠急流勇退 台北市國民黨陷「議長保衛戰」

2018年04月09日 11:02 中時電子報 黃以謙

2018年地方大選即將開打，大家都將目光投注到台北市長寶座，卻沒發現議會版圖影響之重。今年，國民黨議員提名僅31席未過半，加上連五屆的國民黨籍議長吳碧珠不再參選，令藍營雪上加霜，恐將陷入「議長保衛戰」。

台北市議員總額共計63席，觀察2014年選舉結果，國民黨獲得28席、民進黨27席為勢均力敵，但加上其他小黨：新黨2席、親民黨2席、臺聯1席、民國黨1席及無黨籍2席，泛藍有過半優勢。

然而，2017年9月月28日之後，情況因故變動，國民黨與民進黨皆減為25席，無黨籍增為4席，空缺3席，藍綠基本已是勢均力敵。

似乎意識到問題嚴重性，國民黨今年選舉在北市採舉保守戰略，從2014年的提名34席，變成今年的提名31席，主動放棄開疆拓土，能保住一席是一席。這種戰略可以避免意外，確保黨的有生力量，但本質上失去進取心，造成黨內士氣低落；無獨有偶，本屆議長吳碧珠選擇急流勇退，少了這個黨團靈魂人物，今年選情無疑是雪上加霜。

台北市議員王鴻薇日前就直言，儘管市長寶座更迭，但國民黨從沒有丟過議長位子（1946年－2018年），今年非常可惜無法席次過半，唯有聯合友黨才能保住議長席次；議員汪志冰也承認，「未來跟無黨籍的合作是很重要一環。」

(中時電子報)