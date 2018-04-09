韓國瑜正式宣布參選 要把高雄市長當總經理做

2018年04月09日 11:10 中時 林宏聰

韓國瑜10點正式宣布投入國民黨高雄市長初選，他特別強調，這次參選既沒有理性、也沒有血性、更沒有狼性，完全是秉持對高雄鄉親的感情，若他有機會當選市長，會顛覆地方政府傳統，改以股票上市公司總經理的角色經營市政府，董事會就是議會，議長就是董事長，全體高雄市民就是股東，務實發展經濟全力衝產業，再也不要泛政治化，這是他對高雄市民神聖的承諾。

他感性朗讀參選聲明，自稱本是賣菜郎，原以為台北農產公司總經理的任期結束就要退休，沒想到因緣際會到高雄服務，「高雄鄉親也沒想到，有一天他們會迎來一個又老、又醜、又窮、又禿的國民黨主委！」

他說，上任7個多月來，發現高雄得天獨厚、有山有水、有空港海港，本應是台灣最有錢的城市，但民進黨執政沒拚經濟、只拚政治，口口聲聲愛台灣、愛高雄，事實上，他們只愛自己。

韓國瑜認為，政治應該交給台北去吵，南台灣以高雄為核心，就是要專心拚經濟，幫大量出走的南部年輕人找到回家的路，守護自己的爸爸媽媽。

高雄鄉親的溫暖深深打動他，他已領域，很多時候情也是一份責任，必須化感動為行動，勇敢承擔，與鄉親一起打拚高雄市經濟。

參選雲林縣長的立委張麗善帶著蒜頭出席，預祝韓國瑜「凍蒜」，她說，韓國瑜過去立委、北農總經理的表現，讓選民看到他不卑不亢、面對民進黨攻擊的機智反應，包括青年朋友都把他當偶像，韓國瑜是藍營的奇兵，是國民黨的超級戰將，來高雄是高雄市民的福氣。

先前韓國瑜拋出向選民先借30元參選的構想，引發熱烈迴響，但他9日表示，由於現在沒有法定候選人身分，還要請教律師、會計師，再擬定計畫向外界募款。

媒體問他對民進黨對手陳其邁的看法，韓國瑜說，陳其邁一頭秀髮，長得斯文，對高雄著墨也很深，希望君子之爭。他自評與陳最大差別，就是沒有包袱，誰給壓力他都不甩。

韓國瑜宣布參選聲明全文：

高雄鄉親的熱情徹底融化了我--韓國瑜的真情告白

生命是一趟奇妙的旅程。

我本賣菜郎，原本以為台北農產公司總經理的任期結束，就準備退休了，做夢也沒想到，因緣際會居然來到高雄市服務，高雄鄉親也沒想到，有一天他們會迎來一個又老、又醜、又窮、又禿頭的國民黨主委。

上任7個月來，國瑜握了好多、好多鄉親的手，他們的手心傳遞給國瑜好多的溫暖、好多的熱情，他們的眼神還流露出殷切的期盼，希望國瑜能夠帶給他們一個經濟蓬勃發展、有活力的高雄市。

高雄市得天獨厚，有山、有水、有空港、有海港，還有一群可以征服全世界的勤奮民眾，高雄市早就應該發展為全台首富。但是，民進黨執政20年，卻帶領錯發展方向，他們只是在拚政治，不是在拚經濟，他們說「愛台灣」、「愛高雄」，事實上，他們只愛自己。

國瑜深切認為，政治應該交給台北去吵、去鬧，南台灣以高雄市為核心，就是要專心拚經濟。大量出走的南台灣年輕人也想回鄉工作，守護自己的父母，家鄉的年邁父母更是隨時擔心遠方遊子每天是否吃得飽、穿得暖，高雄市只有把經濟發展起來，才能夠幫助年輕人找到一條回家的路。

高雄鄉親的溫暖、熱情，已經完全融化了國瑜，也深深感動了國瑜。「問世間情是何物，直教生死相許」，國瑜已經領悟了，很多時候，「情」也是一份責任，國瑜必須化感動為行動，勇敢承擔，跟鄉親一起打拚高雄市的經濟。國民黨即將進行市長的黨內初選，國瑜也要懇請大家繼續愛護、支持，謝謝大家。

(中時)