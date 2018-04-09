蘇貞昌政壇敗部復活？陳敏鳳提蔡蘇關係說...

前行政院長蘇貞昌。(中時資料照)

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中時電子報

國民黨確定推派侯友宜選新北市長後，民進黨選對會11日也將啟動新北市長徵召討論，內定接任總統府秘書長的高雄市長陳菊9日將勸進蘇貞昌。對此，資深媒體人陳敏鳳直言，以蔡蘇關係，若非危機迫在眉睫，蔡英文是不會考慮再請蘇貞昌出馬。

蘇系綠委吳秉叡退出新北市長選舉後，民進黨到底是誰代表參選，備受關注。傳出陳菊9日將勸進前行政院長蘇貞昌，等蘇態度明朗後，身兼黨主席的蔡英文總統將跟進展開「蔡蘇會」。知情人士表示，選對會對新北市長候選人的定位是，「就是要最強的人，總統從未排除蘇貞昌」。據綠營知情人士指出，蔡英文雖然對中生代有期許，但表態的立委羅致政跟吳秉叡，一個出事、一個民調拉不起來，而蘇貞昌在黨內私下做的民調一直都是最高，比游錫堃還高，且有政績，因此蔡英文一開始就沒有排除徵召蘇貞昌的可能性。

對此，陳敏鳳在《NOWnews》名家論壇中指出，蘇貞昌在沉寂政壇數年後，迎來他在政壇敗部復活之路。陳說很多民進黨的人不喜歡蘇貞昌，因為蘇貞昌治下甚嚴，用詞尖銳，容易不給人留餘地。此外，也有人認為蘇為蘇系存在，以蘇系為重，不容易「天下為公」。

「以蔡蘇關係，若非危機迫在眉睫，蔡英文是不會考慮再請蘇貞昌出馬」。陳敏鳳說這一次新北市長選舉，蘇貞昌固然是民進黨的曙光，也有可能是蘇蔡關係，甚至於蘇貞昌政治前途再起的曙光。陳說蘇應該檢討過去在政壇失敗的原因，不能因為這次是中央有求於自己就顯露驕態。

(中時電子報)

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