霸氣肉片排滿一圈！網友瘋傳高雄20家「浮誇系」美食

2018年04月09日 18:51 中時電子報 簡怡欣

高雄駁二藝術特區邀法國、加拿大藝術家，打造別具創意的「駁遊路」（本報系資料照 林宏聰攝）

高雄獲得孤獨星球評選為2018年全球10大最佳旅遊城市頭銜，除了城市印象翻轉有成，在地美食也很誘人！DailyView網路溫度計透過《KEYPO網路大數據》統計去年4月到今年4月間網友在臉書討論、PTT與各新聞媒體、討論區的留言、整理出網友們心目中最夯的高雄美食，近期有很多「浮誇系」的特殊美食成為網友熱議話題，甚至擠掉老店名列前茅。有計畫出發高雄體驗南太陽熱情的吃貨們，快收藏這份高雄美食清單吧！

郭家肉粽飄香一甲子，堅持不漲價，一顆僅30元。（本報系資料照 柯宗緯攝）

NO.16 郭家肉粽

走過路過真的無法再錯過！在高雄充滿故事的鹽埕區，有間小店在這已經默默耕耘超過一甲子，成為在地人家鄉味的「郭家肉粽」。簡單富有古早味的店面，牆上還貼著早年的手繪彩色電影海報，店裡只賣土豆粽、肉粽、四神湯及豬腳湯，每一口都可以吃到真材實料，豬腳湯還有滿滿的膠質，讓湯變得更濃郁。

臻🐘（@hsieh_yz）分享的貼文 於 PDT 2016 年 3月 月 16 日 10:11 下午 張貼

NO.15 鴨肉珍

簡單的小桌子搭上常見的紅色塑膠凳，滿滿的人潮絡繹不絕，這就是老鹽埕人眼中的「鴨肉珍」。兩年前因為兄弟分家面臨產權糾紛，曾休息一段時間，之後重整旗鼓再出發！一間店繼承原本的老字號「鴨肉珍」，另一間則叫「鴨肉本」，但味道差異就見仁見智了～不過有在地人推薦，其實滷肉飯也很好吃喔！

DoDo✨💖（@kassie_huang）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 24 日 8:43 下午 張貼

NO.12 老江紅茶牛奶

六、七零年代紅極一時的高雄藍寶石大歌廳，當時造就無數大明星，而開在一旁的老江紅茶牛奶店當時首創二十四小時營業，滿足了不少聽眾及秀場明星們的胃，就連台語天后江蕙也愛上這的紅茶牛奶。招牌的紅茶牛奶選用四種茶葉調配，還搭配高大鮮奶，濃厚的茶香配上奶味，成就了老江飄香一甲子的好味道。

猜心泡芙（@gh_puff）分享的貼文 於 PDT 2017 年 11月 月 4 日 10:44 下午 張貼

NO.10 猜心泡芙

從一間小攤車到結合媽媽的美髮院，猜心泡芙的魅力真的無法抵擋～每天賣什麼口味都會在粉絲團上公告，數量有限賣完就收攤，而最迷人的就是它泡芙的餅皮，真的是酥到嘴唇想顫抖，內餡的部分是點完口味之後才會擠進泡芙裡，非常新鮮又飽滿！真的不枉費排隊美食的名號，造訪高雄一定要來排隊一下的拉～

NO.9 謝隆昇阿伯-畫糖

「畫糖阿伯」謝隆昇，用傳統技藝「糖雕」勾勒出人物神情，在糖漿冷卻前快狠準畫出各式人物的造型，過去他還曾受邀到台北賓館獻藝。阿伯三年前中風，無依無靠的他為了籌措生活費及醫藥費，有時還會硬撐著身子到街上擺攤，故事傳出去後掀起網路一陣熱潮，網友們發起「用新台幣讓阿伯早點回家」，到高雄不妨去買個畫糖，支持台灣傳統技藝吧！

Yen Chun Chen（@jimmy.yc.chen）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 6 日 1:00 上午 張貼

NO.6 仁武烤鴨

眾多網友極力推薦！被譽為「高雄在地人心中的第一名」的烤鴨亡者！想吃仁武烤鴨請先確定手機充飽電了嗎？排隊的過程中如果沒手機打發時間，就怕飢餓感越來越強烈啊！手工現做的餅皮，搭上皮脆肉香的片鴨，晚點去可就買不到了，如果想內用的朋友也要早點出發，店內位置有限，另外除了烤鴨之外，在地人也推薦米血也不能錯過。不過提醒大家，排隊點餐及領餐要分別拿號碼牌喔！掌握這訣竅就可以更節省排隊時間～

NO.4 正牌白糖粿&老牌白糖粿

南部特有古早味甜點「白糖粿」，有花生粉及芝麻兩種口味，只要少少的銅板價就可以當下午茶點心，CP值之高啊～在高雄就是正牌與老牌之爭了，這兩間各有死忠的支持者，正牌可以吃出糯米的香味，而老牌可以吃到皮脆的口感，但兩間的攤位距離不遠，都可以吃吃看享受不同滋味啦～

SallyHsieh（@stacy123tw23）分享的貼文 於 PDT 2018 年 4月 月 7 日 2:53 上午 張貼

NO.3 先生せんせい手作千層蛋糕

有著濃厚日式風味的先生せんせい甜點店，每天限量供應，簡約的店面搭上小小的招牌，低調到一不小心就會錯過（減少排隊的好機會？），每天會出什麼口味只有在店門前的小黑板才知道，而招牌抹茶千層蛋糕使用小山園抹茶粉，微苦的茶香味配上餡料，吃進嘴裡就是剛好的平衡感，成為網路上最高人氣的口味。除了好吃的千層蛋糕，店內的日式裝潢也是打卡的熱門點，來到先生せんせい不要忘記幫自己拍張美照，吃完甜點剛好可以換上新的大頭貼。

胖奇熱狗堡 Punch Hotdog（@punch_hotdog）分享的貼文 於 PDT 2018 年 3月 月 30 日 1:13 上午 張貼

NO.2 胖奇熱狗堡

誰說熱狗只能乖乖待在麵包裡？胖奇的熱狗堡就是搞叛逆要突破麵包的限制！在高雄最熱鬧的新崛江商圈裡，小小的攤位有著街頭的個性風，凸顯的熱狗的叛逆，招牌是長達40公分的熱狗堡，幾乎跟一個成人的前臂差不多長，每天限量供應，可以提前預訂或是早點去買，太晚可就搶不到囉～但是也有一般的熱狗堡，還有「巧克力棉花糖」口味，雖然叛逆度沒有突破天際，但美味度一定不會讓你失望的，來到崛江逛街怎能錯過叛逆的熱狗呢？

大鍋頭海鮮鍋物（@bphead201）分享的貼文 於 PDT 2017 年 11月 月 3 日 5:38 上午 張貼

NO.1 大鍋頭海鮮鍋物

榮登高雄美食冠軍，就從霸氣的肉片開始看起吧！在高雄美術館附近，近幾年有不少熱門餐廳竄起，而在一片廝殺中突破重圍的「大頭鍋」，一開始在夢時代美食街累積口碑，去年轉型成街邊店鋪，人氣不減啊～在新店面內有著開放式的廚房，讓人可以安心看到食物處理的過程，最受顧客喜愛的招牌餐點壽喜燒，一上菜就看到用梅花豬掛滿的鍋架，真的超澎湃～大份量的肉片絕對不讓你的胃留下多餘的空間，而且荷包也是胖胖的出門。

(中時電子報)