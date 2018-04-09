全中運月底開跑 林佳龍點燃聖火

2018年04月09日 11:29 中時 陳世宗

全中運聖火今日起從市府出發順時針至台灣各地傳遞聖火；期勉選手在賽事都能獲得傑出成績！（陳世宗攝）

107年全國中等學校運動會將於4月21日至26日舉行！今年由台中市政府主辦，9日由市長林佳龍在台中市政府前廣場點燃聖火；將自今日起至20日，從台中以順時針方向進行12天的全國、離島及台中市境內聖火傳遞，為全中運揭開序幕。

副市長林依瑩8日至大甲鎮瀾宮向大甲媽祈求接引聖火母火！教育局9日在台灣大道市政大樓府前廣場舉辦「107年全國中等學校運動會聖火引燃及全國起跑記者會」；由市長林佳龍、教育部體育署副署長林哲宏、教育局長彭富源、運動局長王慶堂等人，利用動能轉電能方式，合力踩動自行車點燃107年全中運母火座。

林佳龍說，全中運聖火昨日已於大甲鎮瀾宮接引母火，代表媽祖庇佑眾生，今日起再從市府出發順時針至台灣各地傳遞聖火；期勉選手在這次賽事中都能獲得傑出成績，並發揮運動家精神，公平競爭、自我超越，且勝不驕、敗不餒，台中也會善盡地主之誼，讓選手們賓至如歸。

教育部體育署副署長林哲宏表示，今年比賽項目達18種，參與學生有1萬多人，是全中運歷年來規模最大的一次；台中在市長林佳龍領導下，運動風氣不斷提升，並擁有優良運動場館，希望這次選手在優質的運動環境下，都能創造更好成績。

教育局指出，引燃後的母火將置放於台灣大道市政大樓惠中樓1樓願景館前，供民眾欣賞，負載聖火的母火座以藍、綠、黃、紅四色的幸運草花葉為外觀，此造型也與今年11月即將舉辦的台中世界花卉博覽會相呼應，象徵全中運的年輕選手們如含苞的花朵即將綻放，希望所有運動員都可以在比賽有良好表現。

教育局強調，這次全中運於4月21日至26日舉行，有全台22縣市參賽，參賽人數約1萬5,000人，競賽種類包括自由車、輕艇、田徑、游泳、羽球、跆拳道等18種，競賽場地遍及台中市山、海、屯及市區，相關賽事訊息可至官網查詢。

(中時)