因為愛萬人瑜珈，邀您成為失依兒的助養力量

2018年04月09日 11:27 中時電子報 綜合報導

由忠義基金會和全球人壽共同發起的【全球人壽因為愛萬人瑜珈】活動，將於4月29日盛大舉行。結合「公益」、「健康」及「金氏世界紀錄」的概念，邀請民眾踴躍響應，不僅和家人朋友攜手創造幸福的回憶紀錄外，更為弱勢失依孩童募集童年長大的助養經費。

有您助養，讓孩子安穩成長，更尋覓幸福回家的機會

忠義基金會服務0至18歲、遭逢不當對待或家庭功能失衡的弱勢失依兒。跨幅孩子的童年時光，忠義提供生活、教育及醫療等完善專業的兒少安置服務，致力營造溫馨幸福的家庭氛圍，讓孩子逐漸卸下心中防備的高牆，重拾開心笑容。

然而每年逾千萬的服務經費極需仰賴各界關懷支持，透過助養方式，給孩子溫飽長大、幸福上學及健康長大的機會，讓失依孩童擁有改變生命的可能及尋覓幸福回家的機會。

失依兒助養力量

愛心大使劉真邀您揪伴作公益，活動報名作為失依兒助養力量

此次活動特地邀請國標女王劉真擔任愛心大使，號召熱愛公益的年輕朋友及親子家庭們相約參加，每份活動報名都會部分捐出，作為忠義基金會失依孩童的助養經費，幫助0-18歲的失依兒少幸福成長！

劉真老師也談到瑜珈運動不分年紀及性別，都非常歡迎全家大小一起參與，透過動作的延展與協調，更讓生活壓力繁重的民眾在生活中獲得紓緩及身心平衡，十分推薦有無運動習慣的民眾都能來報名體驗。活動報名不只響應公益外，更能獲得許多超值好禮，而且品項還在陸續增加中，趕快把握機會揪團報名吧！

(中時電子報)

因為愛 萬人瑜珈