游系綠委喊新北敗選小英下台 蘇巧慧嗆：說法奠基在哪？

2018年04月09日 11:33 中時 郭建伸

民進黨擬徵召蘇貞昌出戰2018新北市長，卻引發以游錫堃為首的正國會不滿，游系綠委高志鵬昨(8日)直言，若民進黨在新北市選輸了，包括黨主席、行政院長都應該辭職下台負責。蘇貞昌女兒、綠委蘇巧慧上午受訪時被問及此事，她則反駁，「前輩的說法我不曉得他奠基在哪裡，我們的想法沒有這麼遠，我們就是希望新北要贏。」

蘇巧慧上午陪同台北市議員黃向群掃街，由於近日傳出民進黨徵召蘇貞昌，媒體也聚焦詢問此議題。蘇巧慧受訪時多次強調，希望新北要贏，且新北要有最強的人選，並尊重黨中央安排。

媒體詢問，蘇真昌曾說「連任不過三」，若再出來選新北，是不是有點自打臉？蘇巧慧說，這個就是一個心願，新北要贏，希望新北能夠再度成為台灣的領頭縣市，「那這樣的作法，到底要有誰出來擔這個重擔，我想黨中央會有很智慧的方式來處理。」

由於高志鵬昨直言，根據媒體報導，好像黨中央已決定人選，就是要蘇貞昌出馬參選，並未遵循黨內程序機制，若之後選輸，黨主席、行政院長都該負責。蘇巧慧被問及此事則說，不曉得前輩的說法奠基在哪，但他們沒想這麼選，只希望新北要贏。

蘇巧慧也說，包含蘇貞昌、陳水扁、謝長廷等前輩，他們這一代人的初心都是希望台灣更好，這樣的心情被化約成派系之爭，為個人而戰，這真是小看他們，「我想游院長也不是這樣的心情」。

(中時)